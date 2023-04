Randonnée nocturne accompagnée : « Les soirées du berger, coucher de soleil à la Rhune » Bureau d’Accueil Touristique, 26 septembre 2023, Ascain.

Certainement le massif le plus connu du Pays Basque, la Rhune, à la nuit tombée se vide de toute présence humaine. Pas la peine de vous emmener jusqu’au sommet pour découvrir les secrets de la faune et de la flore des montagnes basques, nous nous arrêterons découvrir les curiosités des tourbières des trois fontaines. Une fois rassasié de connaissances, ce sont nos estomacs qui feront le plein de jambon de Bayonne, pâté au piment d’Espelette, fromage de brebis, le tout accompagné d’un cidre basque. Viendra alors le moment de rejoindre le plateau Miramar pour le coucher de soleil. Les lumières des villes côtières s’allumant sonneront le moment de redescendre à la lueur des lampes frontales pour terminer cette soirée inoubliable. Les horaires de départ varient en fonction du coucher de soleil. Pique-nique et frontales fournies.

Durée : 5 h avec 440 m de dénivelés et 7,5 km..

2023-09-26 à ; fin : 2023-09-26 22:00:00. EUR.

Bureau d’Accueil Touristique

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Certainly the most famous massif of the Basque Country, the Rhune, at nightfall is empty of any human presence. No need to take you all the way to the top to discover the secrets of the fauna and flora of the Basque mountains, we will stop to discover the curiosities of the three fountains peat bogs. Once satisfied with our knowledge, our stomachs will fill up with Bayonne ham, Espelette pepper pâté, ewe’s milk cheese, all accompanied by a Basque cider. Then it will be time to go to the Miramar plateau for the sunset. The lights of the coastal towns will be lit and it will be time to go back down by the light of the headlamps to finish this unforgettable evening. Departure times vary depending on the sunset. Picnic and headlamps provided.

Duration: 5 hours with 440 m of difference in altitude and 7.5 km.

Seguramente el macizo más famoso del País Vasco, la Rhune, al anochecer, está vacía de toda presencia humana. No hace falta que le llevemos hasta la cumbre para descubrir los secretos de la fauna y la flora de la montaña vasca, nos detendremos para descubrir las curiosidades de las turberas de las tres fuentes. Una vez saciados nuestros conocimientos, llenaremos nuestros estómagos con jamón de Bayona, paté de pimiento de Espelette y queso de oveja, todo ello acompañado de una sidra vasca. Después, es hora de ir a la meseta de Miramar para ver la puesta de sol. A medida que se encienden las luces de las ciudades costeras, es el momento de descender con un faro para poner fin a esta velada inolvidable. Las horas de salida varían en función de la puesta de sol. Picnic y linternas frontales incluidos.

Duración: 5 horas con 440 m de ascenso y 7,5 km.

Die Rhune ist sicherlich das bekannteste Massiv des Baskenlandes. Bei Einbruch der Dunkelheit ist sie von jeglicher menschlicher Präsenz entleert. Wir brauchen Sie nicht bis zum Gipfel zu bringen, um die Geheimnisse der Flora und Fauna der baskischen Berge zu entdecken, sondern halten an, um die Kuriositäten der Torfmoore der drei Brunnen zu erkunden. Nachdem wir uns mit Wissen gesättigt haben, füllen wir unsere Mägen mit Bayonne-Schinken, Pastete mit Piment d’Espelette, Schafskäse und baskischem Cidre. Dann wird es Zeit, sich zum Sonnenuntergang auf das Plateau Miramar zu begeben. Wenn die Lichter der Küstenstädte angehen, ist es Zeit, im Schein der Stirnlampen den Abstieg anzutreten und diesen unvergesslichen Abend zu beenden. Die Abfahrtszeiten variieren je nach Sonnenuntergang. Picknick und Stirnlampen werden gestellt.

Dauer: 5 Stunden mit 440 m Höhenunterschied und 7,5 km.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque