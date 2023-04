Vide-greniers Pont Romain, 24 septembre 2023, Ascain.

Vêtements, objets, bibelots…

Buvette sur place.

En cas de pluie le vide-grenier sera annulé..

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Pont Romain

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Clothes, objects, trinkets…

Refreshments on the spot.

In case of rain the garage sale will be cancelled.

Ropa, objetos, baratijas…

Refrescos in situ.

En caso de lluvia se cancelará la venta de garaje.

Kleidung, Gegenstände, Nippes…

Getränke vor Ort.

Bei Regen wird der Flohmarkt abgesagt.

Mise à jour le 2023-02-10 par Office de Tourisme Pays Basque