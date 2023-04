Pirritx, Porrotx eta Marimotots salle Kiroleta Ascain Catégories d’évènement: Ascain

Pyrénées-Atlantiques

Pirritx, Porrotx eta Marimotots salle Kiroleta, 7 mai 2023, Ascain. Spectacle de clowns basques. Organisé par L’ikastola d’Ascain..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 12:30:00. EUR.

salle Kiroleta

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Show of Basque clowns. Organized by the ikastola of Ascain. Espectáculo de payasos vascos. Organizado por la ikastola de Ascain. Aufführung von baskischen Clowns. Organisiert von L’ikastola d’Ascain. Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Pays Basque

Détails Catégories d’évènement: Ascain, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu salle Kiroleta Adresse salle Kiroleta Ville Ascain Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville salle Kiroleta Ascain

salle Kiroleta Ascain Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ascain/

Pirritx, Porrotx eta Marimotots salle Kiroleta 2023-05-07 was last modified: by Pirritx, Porrotx eta Marimotots salle Kiroleta salle Kiroleta 7 mai 2023 salle Kiroleta Ascain

Ascain Pyrénées-Atlantiques