KREA'MERKATUA marché artisans créateurs

Mercredi 9 août, 17h00

Eskulan merkatu hortan izango dira : buztingintza, zeramika, aterkiak, espartinak, kosmetika naturalak, larruki, jutezko zakuak eta apaindurak, bitxiak, etab.

Différents articles artisanaux seront proposés : poterie, céramique, parapluies du berger, espadrilles, cosmétiques naturels, maroquinerie, sacs et déco en toile de jute, textile, illustrations dessins, bijoux etc.

Place du village Ascain
Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques

