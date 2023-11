MARCHE DE NOEL – EGUBERRIKO KREA’MERKATUA Halle couverte et fronton Panpi Laduche Ascain Catégories d’Évènement: Ascain

MARCHE DE NOEL – EGUBERRIKO KREA'MERKATUA

Dimanche 26 novembre, 10h00

Lors de ce marché d'artisans créateurs seront proposés des peintures, des créations en vitrail, des accessoires textiles femmes sacs besaces, des sacs bananes, de la maroquinerie, des bijoux artisanaux, de la céramique, des savons et des décorations en bois sur le thème de Noël.

Ce marché sera animé au moment de l'apéritif par le groupe Trikitxaga. Les 3 écoles d'Ascain proposeront de quoi se restaurer tout au long de la journée.

Halle couverte et fronton Panpi Laduche
Ascain 64310
Pyrénées-Atlantiques

