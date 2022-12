KETARIATIK MUNDURA Nano Pastorala Fronton Xurio, 7 janvier 2023 15:30, Ascain.

Samedi 7 janvier 2023, 15h30 Sur place Billets en vente sur place : Tarif adulte (15+) 10€ – Réduit 5€ 0559546689

Pastorale écrite par Mixel Etxekopar et jouée par la compagnie Nano :

Ihitz Iriart, Maika Etxekopar et Beñat Larrori, acteurs

Jkristian Galtxetaburu et Mixel Etxekopar musiciens

Formula ttipiko pastorala, hiru aktore eta bi musikari.

Gipuzkoako Getariatik abiatzen da, bera betidanik itsasoari, hiru pertsonai mitiko lekuko.

Getariako herritarrak eta gora beherak agertzen dira, haietan XVI. Mendeko Juan Sebastian Elkano, zeinek munduko lehen bira burutu baitzuen kapitain gisa 1522an.

Garai itzal argitsuak izan ziren, munduko ikuspekgia osoki aldatuz, kolonizazioa ere garatuz.

Mixel Etxekopar pastoral idazlea

Nano taldea : Ihitz Iriart, Maika Etxekopar eta Beñat Larrori Aktore

Jkristian Galtxetaburu eta Mixel Etxekopar musikari

Nicole Lougarot laguntzaile

Pastorale atypique au format de poche, trois acteurs et deux musiciens.

L’histoire part de Getaria (Gipuzkoa), tournée depuis toujours vers la mer . On y conte la vie des habitants de ce port, et bien sûr celle de Juan Sebastian Elkano qui termina en tant que capitaine la première expédition qui fit le tour du monde en 1522. Ces temps furent mouvementés, changeant la perception du monde, développant la colonisation.

Iraupena / Durée 1:30 – Euskaraz / En basque

Sartzeak salgai egun bertan : Helduak (15 urte +) 10€ – Prezio apalak 5€

Fronton Xurio ASCAIN 64310 Ascain Pyrénées-Atlantiques

samedi 7 janvier 2023 – 15h30 à 17h00