AZKAINGO IRAKURLE TALDEAREN 5. SOLASALDIA Bibliothèque municipale, 13 janvier 2023 19:00, Ascain. Vendredi 13 janvier 2023, 19h00 Sur place Entrée libre 0559546689

5ème rencontre littéraire autour du livre MUNDUARI BIRA EMAN ZION ONTZIA avec son auteur Joseba Sarrionandia. Irakurle taldearen 5. Solasaldia, MUNDUARI BIRA EMAN ZION ONTZIA liburuaz, Joseba Sarrionandia idazlearekin. Bibliothèque municipale ASCAIN 64310 Ascain Pyrénées-Atlantiques vendredi 13 janvier 2023 – 19h00 à 20h30

Détails Heure : 19:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Ascain, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bibliothèque municipale Adresse ASCAIN Ville Ascain Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque municipale Ascain Departement Pyrénées-Atlantiques

