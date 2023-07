Festival Ravel : Jean-François Heisser, piano, en présence d’Helmut Lachemann Ascain Ascain, 7 septembre 2023, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

Maurice Ravel (1875-1937) Sonatine

Helmut Lachenmann (né en 1935) Serynade

Robert Schumann (1810-1856)

Davidbündlertänze Op. 6

Danses des membres de la confrérie de DavidEntre les étoiles il y a le vide, empli des résonnances de Lachenmann, riches en vibrations secrètes à découvrir. Jean-François Heisser en est le sorcier, maître de la duplicité, qui puise chez Ravel les ferments de l’extase résonnante et chez Schumann les sursauts tragiques..

2023-09-07 fin : 2023-09-07 . EUR.

Ascain Eglise

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Maurice Ravel (1875-1937) Sonatine

Helmut Lachenmann (b. 1935) Serynade

Robert Schumann (1810-1856)

Davidbündlertänze Op. 6

Danses des membres de la confrérie de DavidBetween the stars is the void, filled with Lachenmann’s resonances, rich in secret vibrations yet to be discovered. Jean-François Heisser is the sorcerer, a master of duplicity who draws on Ravel?s ferments of resonant ecstasy and Schumann?s tragic outbursts.

Maurice Ravel (1875-1937) Sonatina

Helmut Lachenmann (nacido en 1935) Serynade

Robert Schumann (1810-1856)

Davidbündlertänze Op. 6

Danzas de los miembros de la Hermandad de DavidEntre las estrellas está el vacío, lleno de resonancias de Lachenmann, rico en vibraciones secretas aún por descubrir. Jean-François Heisser es su hechicero, un maestro de la duplicidad que extrae de Ravel las semillas del éxtasis resonante y de Schumann los arrebatos trágicos.

Maurice Ravel (1875-1937) Sonatine

Helmut Lachenmann (geb. 1935) Serynade

Robert Schumann (1810-1856)

Davidbündlertänze Op. 6

Tänze der Mitglieder der DavidsbruderschaftZwischen den Sternen gibt es ein Vakuum, erfüllt von Lachenmanns Resonanzen, reich an geheimen Schwingungen, die es zu entdecken gilt. Jean-François Heisser ist der Zauberer, ein Meister der Duplizität, der bei Ravel die Fermente der resonanten Ekstase und bei Schumann die tragischen Zuckungen schöpft.

