ASC Barrel Festival Deauville, 4 juin 2022, Deauville.

ASC Barrel Festival Le Point de Vue 7 Rue de la Mer Deauville

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-04 20:00:00 20:00:00 Le Point de Vue 7 Rue de la Mer

Deauville Calvados

Le Point de Vue de Deauville accueille un événement à ne pas manquer : quelques-uns des meilleurs distillateurs, brasseurs, producteurs de vin seront réunis pour faire découvrir aux amateurs leurs produits exceptionnels.

Ils viennent des 4 coins de la planète et ont en commun leur passion, leur engagement, leur savoir-faire pour produire des whiskies, rhums, gins, bières, cidres, calvados et vins pas comme les autres.

Outre les recettes bien gardées de chacun des exposants, ils ont en commun un secret de fabrication : la maturation en barriques, ce qui confère à chacun des produits proposés à la dégustation un caractère unique.

Mais ce qui est surtout unique c’est la possibilité de découvrir ces maisons rassemblées en un seul et même lieu, dans la station balnéaire de Deauville !

Sur son stand, chaque exposant présentera ses produits, la fabrication, le terroir ; les visiteurs pourront déguster et prolonger l’expérience en assistant aux dégustations* commentées proposées durant toute la journée : 1 par heure.

Des tops chefs locaux prépareront en live à 11h, 12h et 13h, des bouchées prêtes à déguster en accord avec les boissons ; une vraie découverte gustative attend les visiteurs.

La journée sera rythmée par la chanteuse de blues américaine Tess Barr.

Le site du Point de Vue est un haut lieu de la vie deauvillaise, ancien club-house du Yacht Club, inauguré en 1929, le bâtiment Art-Déco offre une situation idéale le long du front de mer et une vue imprenable sur la côte normande. Il s’est naturellement imposé pour accueillir l’évènement ASC Barrel Festival.

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération

http://ascbarrels.com/

