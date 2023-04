Visite du jardin ASBL Domaine de Freÿr Catégorie d’Évènement: Dinant

Visite du jardin ASBL Domaine de Freÿr, 2 juin 2023, . Visite du jardin 2 – 4 juin ASBL Domaine de Freÿr Les jardins formels en terrasses, dans le style de Le Nôtre, offrent à la fois leur splendeur et leur intimité .

Le murmure des jets d’eau, le parfum des orangers tricentenaires et 6 km de petits labyrinthes enchanteront petits et grands . Freÿr, un lieu hors du temps au charme séduisant.

Activités proposées :

• Contes, prendre contact avec le domaine .

• Foodtruck, prendre contact avec le domaine . www .freyr .be

Entrée jardins : gratuit. Les chiens ne sont admis que dans les jardins.

Entrée château : 7€ par personne, 7€ étudiants & seniors (+65 ans).

Valable uniquement ce week-end. Cartes de promenades en vente à l’accueil du château. ASBL Domaine de Freÿr Freÿr, 12 5540 Dinant Province de Namur 0471 89 08 95 http://www.freyr.be Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T11:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©

Détails Catégorie d’Évènement: Dinant Autres Lieu ASBL Domaine de Freÿr Adresse Freÿr, 12 Departement Dinant Lieu Ville ASBL Domaine de Freÿr

ASBL Domaine de Freÿr Dinant https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Visite du jardin ASBL Domaine de Freÿr 2023-06-02 was last modified: by Visite du jardin ASBL Domaine de Freÿr ASBL Domaine de Freÿr 2 juin 2023 ASBL Domaine de Freÿr

Dinant