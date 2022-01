ASAP2 Catalyse Genève Catégorie d’évènement: Genève

ASAP2 Catalyse, 2 février 2022, Genève. ASAP2

du mercredi 2 février au jeudi 3 février à Catalyse

Noga et Thierry Hochstätter, avec Tancredo Tavarez, reviennent sur la scène de Catalyse pour une soirée performance – improvisation – percussions – voix – danse. Nouvel environnement sonore et visuel ainsi que d’autres surprises ! Sans réservation. Entrée à tarif libre, recette remise dans sa totalité aux artistes : pensez à eux !

Tarif libre

Soirée performance – improvisation – percussions – voix – danse. Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T20:00:00 2022-02-02T22:00:00;2022-02-03T20:00:00 2022-02-03T22:00:00

Catalyse Adresse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Ville Genève

