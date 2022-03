ASAP2, avec Ivan Verda Catalyse, 7 avril 2022, Genève.

Noga et Thierry Hochstätter, avec le musicien improvisateur Ivan Verda (aka NOSK) S’inscrivant dans le cycle programmé sur toute la saison, une nouvelle soirée performance, dans un environnement sonore et visuel revisité dans l’instant. Au menu : improvisation, percussions, voix, création sonore et autres surprises, dans une mise en espace, des propositions et un instrumentarium repensés pour chaque série. D’un rendez-vous à l’autre, un spectacle inédit, à vivre ici et maintenant. – INFOS PRATIQUES – Sans réservation Entrée à tarif libre Contact et informations : [[goelan@goelan.ch](mailto:goelan@goelan.ch)](mailto:goelan@goelan.ch)

Entrée à tarif libre

Soirée improvisation, percussions, voix, création sonore et autres surprises!

Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève



