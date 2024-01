As it Was / Nuit Modern Pop du Supersonic SUPERSONIC Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 23h00 à 06h00

.Tout public. payant Ticket : 6 EUR

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

As It Was

Entre les beats futuristes de Charli XCX et les hymnes Pop d’Harry Styles, le Supersonic met à l’honneur la Gen Z le temps d’une soirée ou l’on dansera toute la nuit sur les étonnants tubes de demain

DJ Set Modern Pop de Philippe Catering et Vynil Coyote

Live Tribute à 1h00 d’El Camino

Dans la playlist :

Harry Styles, Wet Leg, Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, The Weeknd, Tame Impala, Kendrick Lamar, Phoebe Bridgers, Childish Gambino, The 1975, Tyler The Creator, Tove Lo, Halsey, Girl In Red, Rosalia, Charli XCX, Lewis Capaldi, Caroline Polachek, Juliette Armanet, Maggie Rogers, Maisie Peters, Beabadoobee, Lorde, Lloyle Carner…

Pour t’ambiancer dès maintenant : https://shorturl.at/chy28

Entrée à 6€ de 23h à 2h (puis 10€ jusqu’à 6h)

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

As it Was / Nuit Modern Pop du Supersonic