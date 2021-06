As Comadres TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Bordeaux.

As Comadres

du mardi 6 juillet 2021 au samedi 10 juillet 2021 à TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

D’après _Les Belles-Sœurs_, de **Michel Tremblay** Livret, paroles et mise en scène **René Richard Cyr** Musique **Daniel Bélanger** Direction musicale **Wladimir Pinnheiro** Supervision artistique de la version brésilienne et direction des actrices **Ariane Mnouchkine** **Germana, Linda, Mariangela et leurs amies vous ouvrent leur cuisine dans cette comédie musicale haute en couleur où vingt comédiennes se partagent le plateau sous la direction d’Ariane Mnouchkine.** Germana a gagné un million de timbres de réduction. Pour l’aider à les coller dans le catalogue qui lui permettra de redécorer sa maison surannée, elle fait appel à ses voisines, ses amies et ses parentes. Entre mesquinerie et solidarité féminine se dessine alors un portrait collectif de femmes oscillant entre soumission et rébellion contre une société qui les relègue au second plan. Créé à Rio de Janeiro, version brésilienne de l’adaptation musicale de René Richard Cyr et Daniel Bélanger des Belles-sœurs du Canadien Michel Tremblay, et dirigé par Ariane Mnouchkine, As Comadres se joue du temps et de la géographie pour porter sur la scène l’énergie frondeuse d’une bande de femmes moins ordinaires qu’on pourrait le croire. Unies dans leur diversité, âgées de 20 à 87 ans, elles ouvrent leur cuisine et leur cœur pour nous montrer un état du monde qui va bien au-delà du Québec des années 1960 où se déroulait l’action de la pièce originale, ou de la banlieue de Rio de Janeiro cette version la transporte. C’est cette universalité, et un désir ardent d’accompagner des artistes brésiliennes fragilisées par l’évolution politique de leur pays, qui a incité Ariane Mnouchkine à les accompagner dans cette première collaboration avec une autre troupe que le Théâtre du Soleil. En mettant en œuvre la solidarité que Germaine et ses amies incarnent sur la scène, As Comadres rappelle avec bonheur que la joie peut être un acte de résistance, et que les révolutions peuvent commencer dans les cuisines – ou sur un plateau de théâtre. [Teaser](https://vimeo.com/430282991)

de 22.00 à 38.00 €

TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine 3 place Renaudel, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



2021-07-06T20:00:00 2021-07-06T21:45:00;2021-07-07T20:00:00 2021-07-07T21:45:00;2021-07-08T20:00:00 2021-07-08T21:45:00;2021-07-09T20:00:00 2021-07-09T21:45:00;2021-07-10T15:00:00 2021-07-10T16:45:00;2021-07-10T20:00:00 2021-07-10T21:45:00