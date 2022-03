As A New Revolt / f / crossover HxC Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

As A New Revolt / f / crossover HxC Urgence Disk Records, 3 mai 2022, Genève. As A New Revolt / f / crossover HxC

Urgence Disk Records, le mardi 3 mai à 18:30

As A New Revolt : On va s’en souvenir de cette date parce que c’est juste ENORME. Ce duo bourré d’énergie et de rage va vous secouer. « Make noïse not war » c’est le principe et franchement ça vaut le détour. Ils feront le warmup du Hellfest à la Coopé en mai et joueront au festival en 2022. Ca sent bon RATM et c’est pas pour nous déplaire… Grosse baffe en perspective. [https://www.asanewrevolt.com](https://www.asanewrevolt.com)

prix libre pour les artistes

On va s’en souvenir de cette date parce que c’est juste ENORME. Ce duo bourré d’énergie et de rage va vous secouer Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T18:30:00 2022-05-03T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Urgence Disk Records Adresse 4 place des volontaires 1204 Genève Ville Genève lieuville Urgence Disk Records Genève

Urgence Disk Records Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

As A New Revolt / f / crossover HxC Urgence Disk Records 2022-05-03 was last modified: by As A New Revolt / f / crossover HxC Urgence Disk Records Urgence Disk Records 3 mai 2022 genève Urgence Disk Records Genève

Genève