FEST DEIZ CELTIQUE – TOUS EN MARINIÈRE ! Vallée des Éclusiers, 17 juin 2023, Arzviller.

Degemer mat au premier FEST DEIZ : TOUS EN MARINIÈRE organisé par l’association de la Vallée des Éclusiers « À Contre Canal » et le Papar Hasard (qui fêtera avec joie ses 7 ans !). Venez vivre une journée de danses et de concerts celtiques : le fest deiz, c’est un fest noz le jour qui se finira avec les derniers rayons du soleil ! Au programme : initiation aux danses celtiques avec Les Baladins du folk et Le Duo Milo dès 15h, suivi de Sophy-Ann Pudwell à 18h30 puis des Celtes de Lorraine à 20h. Côté restauration, vous retrouverez la traditionnelle galette-saucisse, des galettes falafel maison, la bière BAT, du cidre… Possibilité de réserver sa journée, boissons et repas à l’avance. On a tous hâte de vous retrouver… EN MARINIÈRE !. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-17 22:00:00. 15 EUR.

Vallée des Éclusiers Écluse n°2

Arzviller 57405 Moselle Grand Est



Degemer mat to the first FEST DEIZ : TOUS EN MARINIÈRE organized by the association of the Valley of the Lockkeepers « À Contre Canal » and the Papar Hasard (which will celebrate with joy its 7 years!). Come to live a day of Celtic dances and concerts: the fest deiz, it is a fest noz during the day which will end with the last rays of the sun! On the program: initiation to Celtic dances with Les Baladins du folk and Le Duo Milo from 3 pm, followed by Sophy-Ann Pudwell at 6:30 pm then the Celts of Lorraine at 8 pm. On the catering side, you will find the traditional pancake-sausage, homemade falafel pancakes, BAT beer, cider… Possibility of reserving your day, drinks and meal in advance. We are all looking forward to seeing you… IN THE SEA !

Degemer mat à la première FEST DEIZ : TOUS EN MARINIÈRE organisée par l’association Vallée des Éclusiers « À Contre Canal » et le Papar Hasard (¡que felizmente celebrará su 7º cumpleaños!). Venga a vivir una jornada de danzas y conciertos celtas: ¡el fest deiz es un fest noz durante el día que terminará con los últimos rayos del sol! En el programa: iniciación a las danzas celtas con Les Baladins du folk y Le Duo Milo a partir de las 15:00 h, seguidos de Sophy-Ann Pudwell a las 18:30 h y Les Celtes de Lorraine a las 20:00 h. En cuanto a la restauración, encontrará la tradicional galette-saucisse, tartas caseras de falafel, cerveza BAT, sidra… Posibilidad de reservar el día, las bebidas y la comida con antelación. Le esperamos… ¡EN LA COSTA!

Degemer mat beim ersten FEST DEIZ: TOUS EN MARINIÈRE, das vom Verein des Tals der Schleusenwärter « À Contre Canal » und dem Papar Hasard (der mit Freude sein 7-jähriges Bestehen feiern wird!) organisiert wird. Erleben Sie einen Tag voller keltischer Tänze und Konzerte: Das Fest Deiz ist ein Fest Noz am Tag, das mit den letzten Sonnenstrahlen endet! Auf dem Programm stehen: Einführung in keltische Tänze mit Les Baladins du folk und Le Duo Milo ab 15 Uhr, gefolgt von Sophy-Ann Pudwell um 18.30 Uhr und den Celtes de Lorraine um 20 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgen die traditionelle Galette-saucisse, hausgemachte Falafel-Pfannkuchen, BAT-Bier, Cidre… Es besteht die Möglichkeit, den Tag, die Getränke und das Essen im Voraus zu reservieren. Wir freuen uns alle darauf, Sie wiederzusehen… IM MARINIER!

