VIVE LA MAGIE, le festival le plus important des Arts Magiques en Europe est de retour pour vous enchanter ! 7 et 8 octobre

https://vivelamagie.com/festivals_de_magie.html Venez vivre un moment d’exception avec ce 16ème spectacle entièrement inédit, en tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique.

10 magiciens différents, 10 pointures admirables de l’univers magique originaires des quatre coins du monde.

Laissez vous guider au travers de numéros d’illusionnistes, de manipulateurs, de magiciens comiques, de mentalistes… plus grandioses les uns que les autres qui vous montreront la magie comme vous ne l’avez jamais vue, à mille lieues des clichés habituels, pour « Vivre La Magie » en grand !

Que vous soyez en famille, en duo, entre amis c’est l’endroit parfait pour rire, vibrer, et s’émerveiller en oubliant le quotidien.

Un spectacle d’1h45, sans interruption, accessible à tous, dès 5 ans. Faites le plein d’expériences merveilleuses ! Le mot du directeur artistique Gérard SOUCHET: « Le festival met un point d’honneur à réunir la dimension populaire et intergénérationnelle de la magie. Depuis 2008, chaque année est une invitation à venir découvrir les plus grands magiciens du moment ainsi que les nouveaux courants de cet art millénaire, loin des clichés. Ce spectacle Scala Magica élaboré comme « une comédie magicale », ce n’est pas uniquement de la performance, mais bien un univers nouveau que l’on propose. » Gérard Souchet.

IMPORTANT : VIVE LA MAGIE ce ne sont pas uniquement de grands spectacles prestigieux, ce sont aussi les ateliers de magie pour les 7-10 ans afin d' apprendre la magie, sans oublier des spectacles dédiés aux 3-6 ans pour s'émerveiller à son rythme et découvrir ses premières émotions magiques avec ses parents ….

