Petit Train Touristique d’Arzon Arzon Evènements Arzon, 29 juin 2023, Arzon.

Arzon,Morbihan

A bord du petit train, découvrez l’histoire commentée du port du Crouesty, l’ancienne gare « la locomotive », les villages de pêcheurs de Kerners et Béninze ….

Arzon Evènements Rue De La Gendarmerie

Arzon 56640 Morbihan Bretagne



Aboard the little train, discover the commented history of the port of Crouesty, the old station « la locomotive », the fishing villages of Kerners and Béninze …

A bordo del trenecito, descubra la historia del puerto de Crouesty, la antigua estación « la locomotora », los pueblos pesqueros de Kerners y Béninze…

Entdecken Sie an Bord des kleinen Zuges die kommentierte Geschichte des Hafens von Crouesty, den alten Bahnhof « la locomotive », die Fischerdörfer Kerners und Béninze …

Mise à jour le 2023-06-26 par OTSI ARZON – PORT NAVALO – PORT CROUESTY