Stage de foot, rugby, et activités nautiques Arzon, 22 mai 2023, . Stage de foot, rugby, et activités nautiques 22 – 24 mai Arzon Tarif: 40 euros Le SIUAPS vous propose un stage de 3 jours dans le Golfe du Morbihan, sur la commune d’Arzon, du 22 au 24 Mai 2023.

Ce stage est encadré par deux enseignants du SIUAPS et des professionnels des activités de mer. Au programme :

– des séances de football et de rugby pour toutes et tous

– des séances de Kayak de mer, de voile sur Catamaran Tarif: 40€ tout compris (transport en minibus, hébergement, restauration, activités) Inscriptions à partir du 10 avril à midi sur le site mon espace siuaps Les places sont données en priorité aux étusiants ayant pratique le foot et le rugby avec le SIUAPS cette année. (8 places pour des étudiant(e)s football 8 places pour des étudiant(e)s rugby). Ce n’est pas votre cas? Pas de panique, vous pouvez vous inscrire et si le stage n’est pas complet, les organisateurs vous recontacteront pour vous inscrire ! Vous devez savoir nager 50m en mer pour confirmer votre inscription. Une séance d’information sera proposée avant le départ, pour l’organisation pratique.

Un pique-nique sera à prévoir pour le lundi midi.

Arzon Golf du morbihan Morbihan Bretagne

2023-05-22T08:00:00+02:00 – 2023-05-22T18:30:00+02:00

2023-05-24T08:00:00+02:00 – 2023-05-24T18:30:00+02:00 siuaps stage

