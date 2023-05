ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – LA COMMERCIALISATION DE L’ESPACE Place de l’Europe, 15 juin 2023, Arzens.

Conférence de Stéphanie LIZY-DESTREZ, enseignante-chercheuse en conception des systèmes spatiaux à l’ISAE-SUPAÉRO, responsable du SaCLaB (Space Advanced Concepts Laboratory). Dans le cadre des Estivales de la Malepère (cycle de conférences, à Arzens, jusqu’au 18 juin 2023).

« De l’exploration à l’exploitation : la commercialisation de l’Espace »

Découverte, exploration, dernière limite… L’Espace est l’objet de mythes, de légendes, de rêves, de fascination, de curiosité et plus récemment d’ambitions politiques, stratégiques et commerciales. Lever les yeux vers l’infini, imaginer des voyages interstellaires et concevoir les engins qui les permettent. L’humanité, entre poésie et industrie, entretient une relation dynamique avec l’univers et ses corps célestes. Mais au-delà du rêve, l’élan de l’être humain se trouve rapidement limité par les lois de la physique. De la conquête de l’espace à l’espace pour tous, d’initiatives nationales aux coopérations internationales, de missions scientifiques aux applications spatiales, comment se décline la commercialisation de l’Espace ? Quelle place pour le tourisme spatial, l’exploitation des ressources, l’installation permanente sur la Lune, la colonisation de Mars… ? Qui sont les acteurs de cette nouvelle ère ? Quels en sont les enjeux et les opportunités ? Quels en sont les limites et les challenges technologiques ? Quels impacts envisagés au niveau sociétal et environnemental ? Quelles seront les futures perspectives ?

Stéphanie LIZY-DESTREZ est enseignant-chercheur à l’ISAE-SUPAERO en conception des systèmes spatiaux. Dans sa recherche, elle s’intéresse aux missions d’exploration habitées et robotiques de la Lune, Mars et les astéroïdes. Plus particulièrement, elle modélise des trajectoires interplanétaires, travaille sur des stratégies de rendez-vous spatial. Elle s’intéresse aux performances des astronautes lors des activités de téléopérations (conduite de rover , rendez-vous et docking) et à la mitigation des débris spatiaux.

Durant toute la durée des Estivales de la Malepère, exposition des tableaux de Léo DE FAUCHER, visible au foyer municipal lors des conférences, ou sur RDV (06 08 90 34 44).

Chaque soir des Estivales également, les vignerons de l’AOP Malepère présenteront et feront déguster leurs produits à l’issue de la conférence..

2023-06-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-15 . .

Place de l’Europe

Arzens 11290 Aude Occitanie



Conference of Stéphanie LIZY-DESTREZ, teacher-researcher in space systems design at ISAE-SUPAÉRO, in charge of SaCLaB (Space Advanced Concepts Laboratory). Within the framework of the Estivales de la Malepère (cycle of conferences, in Arzens, until June 18, 2023).

« From exploration to exploitation: the commercialization of Space »

Discovery, exploration, last limit… Space is the object of myths, legends, dreams, fascination, curiosity and more recently of political, strategic and commercial ambitions. To raise the eyes towards the infinite, to imagine interstellar voyages and to conceive the machines which allow them. Humanity, between poetry and industry, maintains a dynamic relationship with the universe and its celestial bodies. But beyond the dream, the impulse of the human being is quickly limited by the laws of physics. From the conquest of space to space for all, from national initiatives to international cooperation, from scientific missions to space applications, how is the commercialization of space? What place for space tourism, the exploitation of resources, the permanent installation on the Moon, the colonization of Mars…? Who are the actors of this new era? What are the stakes and opportunities? What are the limits and technological challenges? What impacts are envisaged at the societal and environmental level? What will be the future perspectives?

Stéphanie LIZY-DESTREZ is a teacher-researcher at ISAE-SUPAERO in space systems design. In her research, she is interested in manned and robotic exploration missions to the Moon, Mars and asteroids. More particularly, she models interplanetary trajectories, works on space rendezvous strategies. She is interested in the performance of astronauts during teleoperations activities (rover driving, rendezvous and docking) and in space debris mitigation.

During all the duration of the Estivales de la Malepère, exhibition of Léo DE FAUCHER’s paintings, visible at the municipal foyer during the conferences, or by appointment (06 08 90 34 44).

Each evening of the Estivales, the winegrowers of the Malepère PDO will present and taste their products after the conference.

Conferencia de Stéphanie LIZY-DESTREZ, profesora-investigadora en diseño de sistemas espaciales en ISAE-SUPAÉRO, responsable de SaCLaB (Space Advanced Concepts Laboratory). En el marco de las Estivales de la Malepère (ciclo de conferencias, en Arzens, hasta el 18 de junio de 2023).

« De la exploración a la explotación: la comercialización del Espacio »

Descubrimiento, exploración, último límite… El espacio es objeto de mitos, leyendas, sueños, fascinación, curiosidad y, más recientemente, de ambiciones políticas, estratégicas y comerciales. Mirar al infinito, imaginar viajes interestelares y diseñar las máquinas que los hagan posibles. La humanidad, entre poesía e industria, mantiene una relación dinámica con el universo y sus cuerpos celestes. Pero más allá del sueño, el impulso humano se ve rápidamente limitado por las leyes de la física. De la conquista del espacio al espacio para todos, de las iniciativas nacionales a la cooperación internacional, de las misiones científicas a las aplicaciones espaciales, ¿cómo se comercializa el espacio? ¿Qué lugar ocupan el turismo espacial, la explotación de recursos, el asentamiento permanente en la Luna, la colonización de Marte, etc.? ¿Quiénes son los actores de esta nueva era? ¿Cuáles son los retos y las oportunidades? ¿Cuáles son los límites y los retos tecnológicos? ¿Qué repercusiones se prevén a nivel social y medioambiental? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro?

Stéphanie LIZY-DESTREZ es profesora-investigadora en ISAE-SUPAERO en diseño de sistemas espaciales. En sus investigaciones, se interesa por las misiones de exploración tripuladas y robotizadas a la Luna, Marte y los asteroides. Más concretamente, modela trayectorias interplanetarias y trabaja en estrategias de encuentro espacial. Está interesada en el rendimiento de los astronautas durante las teleoperaciones (conducción de vehículos, encuentros y acoplamientos) y en la reducción de la basura espacial.

A lo largo de las Estivales de la Malepère, exposición de pinturas de Léo DE FAUCHER, visible en el vestíbulo municipal durante las conferencias, o previa cita (06 08 90 34 44).

Cada noche de los Estivales, los viticultores de la DOP Malepère presentarán y degustarán sus productos tras la conferencia.

Vortrag von Stéphanie LIZY-DESTREZ, Lehrerin und Forscherin für die Entwicklung von Raumfahrtsystemen an der ISAE-SUPAÉRO, Leiterin des SaCLaB (Space Advanced Concepts Laboratory). Im Rahmen der Estivales de la Malepère (Vortragsreihe, in Arzens, bis zum 18. Juni 2023).

« Von der Erforschung bis zur Nutzung: Die Kommerzialisierung des Weltraums »

Entdeckung, Erforschung, letzte Grenze… Der Weltraum ist Gegenstand von Mythen, Legenden, Träumen, Faszination, Neugier und in jüngster Zeit auch von politischen, strategischen und kommerziellen Ambitionen. Den Blick in die Unendlichkeit zu erheben, sich interstellare Reisen vorzustellen und die Geräte zu entwerfen, die sie ermöglichen. Zwischen Poesie und Industrie unterhält die Menschheit eine dynamische Beziehung zum Universum und seinen Himmelskörpern. Doch neben den Träumen wird der menschliche Elan schnell durch die Gesetze der Physik eingeschränkt. Von der Eroberung des Weltraums bis hin zum Weltraum für alle, von nationalen Initiativen bis hin zu internationalen Kooperationen, von wissenschaftlichen Missionen bis hin zu Weltraumanwendungen: Wie sieht die Kommerzialisierung des Weltraums aus? Welchen Platz nehmen der Weltraumtourismus, die Ausbeutung von Ressourcen, die dauerhafte Ansiedlung auf dem Mond, die Besiedlung des Mars usw. ein? Wer sind die Akteure dieser neuen Ära? Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich daraus? Wo liegen die Grenzen und technologischen Herausforderungen? Welche Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt sind zu erwarten? Wie sehen die zukünftigen Perspektiven aus?

Stéphanie LIZY-DESTREZ ist Lehrerin und Forscherin an der ISAE-SUPAERO im Bereich Design von Raumfahrtsystemen. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit bemannten und robotischen Erkundungsmissionen auf dem Mond, dem Mars und den Asteroiden. Insbesondere modelliert sie interplanetare Flugbahnen und arbeitet an Rendezvous-Strategien für den Weltraum. Sie befasst sich mit der Leistung von Astronauten bei Teleoperationen (Roverfahren, Rendezvous und Docking) und der Eindämmung von Weltraumschrott.

Während der gesamten Dauer der Estivales de la Malepère werden Bilder von Léo DE FAUCHER ausgestellt, die während der Konferenzen oder nach Vereinbarung (06 08 90 34 44) im Gemeindehaus zu sehen sind.

Ebenfalls an jedem Abend der Estivales werden die Winzer der AOP Malepère ihre Produkte vorstellen und im Anschluss an die Konferenz verkosten lassen.

