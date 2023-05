ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – LE CLIMAT A TOUS LES TEMPS Place de l’Europe, 14 juin 2023, Arzens.

Conférence d’Alain MAZAUD, climatologue au LSCE (Laboratoire des sciences de l’environnement et du climat), CEA-Saclay dans le cadre des Estivales de la Malepère (cycle de conférences, à Arzens, jusqu’au 18 juin 2023).

« Le climat à tous les temps : passé, présent, futur »

Le réchauffement climatique actuel est causé par l’augmentation rapide dans l’atmosphère des gaz à effet de serre, principalement celle du gaz carbonique issu de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon. Les glaces des forages polaires et d’autres indicateurs permettent de comparer ce qui se passe actuellement aux variations climatiques naturelles du passé. Le réchauffement dû aux activités humaines est rapide et important.

Les climatologues calculent aussi le climat du futur, au cours du XXIème siècle et au delà. Les résultats, compilés par le Giec, montrent que la limitation du réchauffement à 1,5 ou 2°C implique une forte réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Les liens entre changement climatique et fréquence et amplitude des événements extrêmes (canicules, tempêtes…) sont des sujets clés pour évaluer les risques et les adaptations possibles.

Alain MAZAUD est chercheur émérite au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE, CEA-CNRS-UVSQ). Physicien de formation (ancien élève de l’ENS Cachan), il est agrégé de Physique, titulaire d’un doctorat et d’une habilitation à diriger des recherches. Il a d’abord travaillé sur la supraconductivité, puis, recruté au LSCE, ses travaux ont porté sur le champ magnétique terrestre, puis sur les variations climatiques passées enregistrées dans les sédiments déposés au fond des océans. ll a organisé et participé à différentes campagnes de carottages de sédiments marins à bord du navire « Marion-Dufresne » (chef de mission-coordinateur scientifique des missions « Indien Sud » dans l’Océan Indien austral). Il a aussi participé une campagne à bord du navire américain « JOIDES Resolution ».

Durant toute la durée des Estivales de la Malepère, exposition des tableaux de Léo DE FAUCHER, visible au foyer municipal lors des conférences, ou sur RDV (06 08 90 34 44).

Chaque soir des Estivales également, les vignerons de l’AOP Malepère présenteront et feront déguster leurs produits à l’issue de la conférence..

2023-06-14 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-14 . .

Place de l’Europe

Arzens 11290 Aude Occitanie



Lecture by Alain MAZAUD, climatologist at the LSCE (Laboratory of Environment and Climate Sciences), CEA-Saclay, as part of the Estivales de la Malepère (cycle of lectures, in Arzens, until June 18, 2023).

« The climate at all times: past, present, future

The current global warming is caused by the rapid increase in the atmosphere of greenhouse gases, mainly carbon dioxide from the combustion of oil, gas and coal. Ice from polar boreholes and other indicators allow us to compare what is happening now with natural climate variations in the past. Warming due to human activities is rapid and significant.

Climatologists also calculate the climate of the future, during the 21st century and beyond. The results, compiled by the IPCC, show that limiting warming to 1.5 or 2°C implies a strong reduction of our greenhouse gas emissions. The links between climate change and the frequency and amplitude of extreme events (heat waves, storms, etc.) are key issues for assessing the risks and possible adaptations.

Alain MAZAUD is a researcher emeritus at the Laboratory of Climate and Environmental Sciences (LSCE, CEA-CNRS-UVSQ). A physicist by training (former student of ENS Cachan), he holds a doctorate in physics and a habilitation to direct research. He first worked on superconductivity, then, recruited at the LSCE, his work focused on the Earth’s magnetic field, then on past climate variations recorded in sediments deposited on the ocean floor. He organized and participated in various marine sediment coring campaigns aboard the ship « Marion-Dufresne » (head of mission-scientific coordinator of the « South Indian » missions in the southern Indian Ocean). He also participated in a campaign on board the American ship « JOIDES Resolution ».

During the entire duration of the Estivales de la Malepère, an exhibition of Léo DE FAUCHER’s paintings, visible at the municipal foyer during conferences, or by appointment (06 08 90 34 44).

Each evening of the Estivales, the winegrowers of the Malepère PDO will present and taste their products after the conference.

Conferencia de Alain MAZAUD, climatólogo del LSCE (Laboratorio de Medio Ambiente y Ciencias del Clima), CEA-Saclay, en el marco de los Estivales de la Malepère (ciclo de conferencias, en Arzens, hasta el 18 de junio de 2023).

« El clima en todas las épocas: pasado, presente, futuro

El calentamiento global actual está causado por el rápido aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono procedente de la combustión de petróleo, gas y carbón. El hielo de los sondeos polares y otros indicadores nos permiten comparar lo que está ocurriendo ahora con las variaciones climáticas naturales del pasado. El calentamiento debido a las actividades humanas es rápido y significativo.

Los climatólogos también calculan el clima del futuro, durante el siglo XXI y más allá. Los resultados, recopilados por el IPCC, muestran que para limitar el calentamiento a 1,5 o 2 °C es necesario reducir drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Los vínculos entre el cambio climático y la frecuencia y magnitud de los fenómenos extremos (olas de calor, tormentas, etc.) son cuestiones clave para evaluar los riesgos y las posibles adaptaciones.

Alain MAZAUD es investigador emérito del Laboratorio de Ciencias del Clima y del Medio Ambiente (LSCE, CEA-CNRS-UVSQ). Físico de formación (antiguo alumno de la ENS de Cachan), es doctor en física y titular de una habilitación para dirigir investigaciones. Primero trabajó sobre la superconductividad, después, contratado en el LSCE, sus trabajos se centraron en el campo magnético terrestre, y más tarde en las variaciones climáticas pasadas registradas en los sedimentos depositados en el fondo oceánico. Organizó y participó en varias campañas de extracción de núcleos de sedimentos marinos a bordo del buque « Marion-Dufresne » (jefe de misión y coordinador científico de las misiones « South Indian » en el sur del océano Índico). También participó en una campaña a bordo del buque estadounidense « JOIDES Resolution ».

A lo largo de los Estivales de la Malepère, hay una exposición de pinturas de Léo DE FAUCHER, que puede verse en el vestíbulo municipal durante las conferencias, o con cita previa (06 08 90 34 44).

Cada noche de los Estivales, los viticultores de la DOP Malepère presentarán y degustarán sus productos tras la conferencia.

Vortrag von Alain MAZAUD, Klimatologe am LSCE (Laboratoire des sciences de l’environnement et du climat), CEA-Saclay im Rahmen der Estivales de la Malepère (Vortragsreihe, in Arzens, bis zum 18. Juni 2023).

« Das Klima in allen Zeiten: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft »

Die derzeitige globale Erwärmung wird durch den raschen Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre verursacht, hauptsächlich durch den Anstieg des Kohlendioxids, das bei der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle entsteht. Anhand des Eises aus den Polarbohrungen und anderer Indikatoren kann man das aktuelle Geschehen mit den natürlichen Klimaschwankungen der Vergangenheit vergleichen. Die Erwärmung durch menschliche Aktivitäten erfolgt schnell und stark.

Klimaforscher berechnen auch das Klima der Zukunft, im 21. Jahrhundert und darüber hinaus. Die vom IPCC zusammengestellten Ergebnisse zeigen, dass eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 oder 2 °C eine starke Reduzierung unserer Treibhausgasemissionen voraussetzt. Die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und der Häufigkeit und Amplitude von Extremereignissen (Hitzewellen, Stürme…) sind Schlüsselthemen bei der Bewertung von Risiken und möglichen Anpassungen.

Alain MAZAUD ist emeritierter Forscher am Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE, CEA-CNRS-UVSQ). Der ausgebildete Physiker (ehemaliger Schüler der ENS Cachan) ist Agrégé de Physique, hat einen Doktortitel und eine Habilitation à diriger des recherches (Habilitation zur Leitung von Forschungsarbeiten). Er arbeitete zunächst auf dem Gebiet der Supraleitung, bevor er zum LSCE wechselte, wo er sich mit dem Erdmagnetfeld und später mit vergangenen Klimaschwankungen befasste, die in Sedimenten auf dem Meeresboden aufgezeichnet wurden. Er organisierte und beteiligte sich an verschiedenen Kernbohrkampagnen von Sedimenten an Bord der Marion-Dufresne (Leiter der Mission und wissenschaftlicher Koordinator der Missionen « Indien Sud » im südlichen Indischen Ozean). Außerdem nahm er an einer Kampagne an Bord des amerikanischen Schiffes « JOIDES Resolution » teil.

Während der gesamten Dauer der Estivales de la Malepère, Ausstellung der Bilder von Léo DE FAUCHER, zu sehen im Gemeindehaus während der Konferenzen oder nach Vereinbarung (06 08 90 34 44).

Ebenfalls an jedem Abend der Estivales werden die Winzer der AOP Malepère ihre Produkte vorstellen und im Anschluss an die Konferenz verkosten lassen.

Mise à jour le 2023-05-12 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme