ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – FRANCIS HALLE Place de l’Europe, 13 juin 2023, Arzens.

Le botaniste, fondateur de l’association pour la forêt primaire donnera une conférence sur le thème « Faire renaître une forêt primaire en Europe de l’Ouest », à l’invitation des Estivales de la Malepère (cycle de conférences à Arzens jusqu’au 18 juin 2023).

À l’initiative du botaniste Francis Hallé, reconnu mondialement pour ses travaux sur les forêts primaires, l’Association pour la forêt primaire agit pour permettre la renaissance d’une forêt primaire en Europe de l’Ouest. Concrètement, il s’agit de permettre la protection d’un vaste espace de dimension européenne et de grande superficie – environ 70 000 hectares – dans lequel une forêt existante évoluera de façon autonome, renouvelant et développant sa faune et sa flore sans aucune intervention humaine, et cela sur une période de plusieurs siècles.

Plusieurs zones sont actuellement à l’étude pour permettre au projet de voir le jour sur un espace européen, à la frontière entre la France et un autre pays.

Ce projet de très long terme, multiséculaire, complètement innovant par les enjeux mêmes de sa durée, ambitionne la transmission aux générations futures d’un patrimoine naturel, source de vie, de savoirs, de culture.

Il est un véritable acte et un message de solidarité envoyé dans l’espace-temps des générations à celles et ceux qui, demain et après-demain, en bénéficieront.

Une grande forêt primaire reconstituée en Europe de l’Ouest, c’est particulièrement nécessaire et possible. C’est une question de volonté. L’association agit donc pour que soient créées, dans le cadre d’un projet européen, les conditions concrètes (scientifiques, techniques, juridiques, foncières) de son développement et de la constitution d’un réseau de grands espaces naturels intacts.

Lors de cette soirée, Francis HALLÉ dédicacera ses ouvrages :

« Manifeste pour une forêt primaire en Europe de l’Ouest », Actes Sud 2021 ;

« Le Radeau des Cimes ; Trente années d’exploration des canopées forestières équatoriales », Actes Sud 2021.

Durant toute la durée des Estivales de la Malepère, exposition des tableaux de Léo DE FAUCHER, visible au foyer municipal lors des conférences, ou sur RDV (06 08 90 34 44).

Chaque soir des Estivales également, les vignerons de l’AOP Malepère présenteront et feront déguster leurs produits à l’issue de la conférence..

Place de l’Europe

Arzens 11290 Aude Occitanie



The botanist, founder of the association for the primary forest will give a conference on the theme « Reviving a primary forest in Western Europe », at the invitation of the Estivales de la Malepère (cycle of conferences in Arzens until June 18, 2023).

At the initiative of the botanist Francis Hallé, recognized worldwide for his work on primary forests, the Association for the Primary Forest acts to allow the rebirth of a primary forest in Western Europe. In concrete terms, the aim is to protect a vast area of European dimension and large surface area – approximately 70,000 hectares – in which an existing forest will evolve autonomously, renewing and developing its fauna and flora without any human intervention, and this over a period of several centuries.

Several areas are currently being studied to enable the project to be carried out in a European area, on the border between France and another country.

This very long term project, multisecular, completely innovative by the very stakes of its duration, aims at transmitting to future generations a natural heritage, source of life, knowledge, culture.

It is a true act and a message of solidarity sent in the space-time of generations to those who, tomorrow and the day after tomorrow, will benefit from it.

A large primary forest reconstituted in Western Europe is particularly necessary and possible. It is a question of will. The association is therefore working to create, within the framework of a European project, the concrete conditions (scientific, technical, legal, land) for its development and the constitution of a network of large intact natural areas.

During this evening, Francis HALLÉ will sign his books:

« Manifesto for a primary forest in Western Europe », Actes Sud 2021;

« Le Radeau des Cimes ; Trente années d’exploration des canopées forestières équatoriales « , Actes Sud 2021.

Throughout the Estivales de la Malepère, an exhibition of paintings by Léo DE FAUCHER, visible at the municipal foyer during the conferences, or by appointment (06 08 90 34 44).

Each evening of the Estivales, the winegrowers of the Malepère PDO will present and taste their products after the conference.

El botánico, fundador de la asociación para el bosque primario, dará una conferencia sobre el tema « Revivir un bosque primario en Europa Occidental », invitado por los Estivales de la Malepère (ciclo de conferencias en Arzens hasta el 18 de junio de 2023).

Por iniciativa del botánico Francis Hallé, mundialmente conocido por sus trabajos sobre los bosques primarios, la Asociación de Bosques Primarios trabaja para hacer posible el renacimiento de un bosque primario en Europa Occidental. Concretamente, se trata de proteger una vasta zona de dimensión europea y gran superficie -unas 70.000 hectáreas- en la que un bosque existente evolucionará de forma autónoma, renovando y desarrollando su fauna y flora sin intervención humana alguna, durante varios siglos.

Actualmente se están estudiando varias zonas para poder llevar a cabo el proyecto en un área europea, en la frontera entre Francia y otro país.

Este proyecto a muy largo plazo, centenario y totalmente innovador por su duración, pretende transmitir a las generaciones futuras un patrimonio natural, fuente de vida, conocimiento y cultura.

Es un acto real y un mensaje de solidaridad enviado en el espacio-tiempo de las generaciones a quienes, mañana y pasado mañana, se beneficiarán de él.

Un gran bosque primario reconstituido en Europa Occidental es particularmente necesario y posible. Es una cuestión de voluntad. Por ello, la asociación trabaja para crear, en el marco de un proyecto europeo, las condiciones concretas (científicas, técnicas, jurídicas, territoriales) para su desarrollo y la constitución de una red de grandes espacios naturales intactos.

Durante esta velada, Francis HALLÉ firmará sus libros:

« Manifiesto por un bosque primario en Europa Occidental », Actes Sud 2021;

« Le Radeau des Cimes; Trente années d’exploration des canopées forestières équatoriales », Actes Sud 2021.

A lo largo de los Estivales de la Malepère, exposición de pinturas de Léo DE FAUCHER, visible en el vestíbulo municipal durante las conferencias, o con cita previa (06 08 90 34 44).

Cada noche de los Estivales, los viticultores de la DOP Malepère también presentarán y degustarán sus productos después de la conferencia.

Der Botaniker und Gründer des Vereins für den Primärwald wird auf Einladung der Estivales de la Malepère (Vortragsreihe in Arzens bis zum 18. Juni 2023) einen Vortrag zum Thema « Einen Primärwald in Westeuropa wieder aufleben lassen » halten.

Auf Initiative des Botanikers Francis Hallé, der weltweit für seine Arbeiten über Primärwälder bekannt ist, setzt sich die Association pour la forêt primaire für die Wiedergeburt eines Primärwaldes in Westeuropa ein. Konkret geht es darum, den Schutz eines großen Gebietes von europäischer Dimension und großer Fläche – etwa 70.000 Hektar – zu ermöglichen, in dem sich ein bestehender Wald selbstständig weiterentwickelt und seine Fauna und Flora ohne menschliches Zutun über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten erneuert und entwickelt.

Derzeit werden mehrere Gebiete untersucht, damit das Projekt auf einer europäischen Fläche an der Grenze zwischen Frankreich und einem anderen Land entstehen kann.

Dieses sehr langfristige, jahrhundertealte Projekt, das aufgrund seiner Dauer und der damit verbundenen Herausforderungen völlig innovativ ist, zielt auf die Weitergabe eines Naturerbes, das Leben, Wissen und Kultur bietet, an künftige Generationen ab.

Es ist ein echter Akt und eine Botschaft der Solidarität, die über Generationen hinweg an diejenigen gesendet wird, die morgen und übermorgen davon profitieren werden.

Ein großer wiederhergestellter Primärwald in Westeuropa ist besonders notwendig und möglich. Es ist eine Frage des Willens. Der Verein setzt sich daher dafür ein, dass im Rahmen eines europäischen Projekts die konkreten (wissenschaftlichen, technischen, rechtlichen, landschaftlichen) Voraussetzungen für seine Entwicklung und die Bildung eines Netzwerks großer, unberührter Naturräume geschaffen werden.

An diesem Abend wird Francis HALLÉ seine Bücher signieren:

« Manifest für einen Primärwald in Westeuropa », Actes Sud 2021 ;

« Le Radeau des Cimes; Trente années d’exploration des canopies forestières équatoriales » (Das Floß der Gipfel; 30 Jahre Erforschung der äquatorialen Walddächer), Actes Sud 2021.

Während der gesamten Dauer der Estivales de la Malepère, Ausstellung der Bilder von Léo DE FAUCHER, zu sehen im Gemeindehaus während der Vorträge oder nach Vereinbarung (06 08 90 34 44).

Ebenfalls an jedem Abend der Estivales werden die Winzer der AOP Malepère ihre Produkte vorstellen und im Anschluss an den Vortrag verkosten lassen.

