ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – LES VIDES COSMIQUES Place de l’Europe, 10 juin 2023, Arzens.

Conférence de Stéphanie ESCOFFIER, directrice de recherche au CNRS, cosmologiste au Centre de physique des particules de Marseille (CPPM) et ambassadrice de « La Science taille XX elles » 2023. Dans le cadre des Estivales de la Malepère (cycle de conférences, à Arzens, jusqu’au 18 juin 2023).

« Les vides cosmiques, sonde cosmologique avec la future mission spatiale Euclid »

La cartographie de l’Univers a permis de dévoiler des grandes structures présentes dans l’Univers, les amas et super-amas de galaxies, ainsi que la présence de grandes régions vides. Ces vides cosmiques, qui emplissent la majeure partie de l’Univers, contiennent très peu de matière, et sont donc de nouveaux outils prometteurs pour sonder l’origine de l’accélération de l’expansion de l’Univers et ainsi tester la validité de la Relativité Générale d’Einstein. Après avoir dressé un état des lieux de notre compréhension actuelle de l’Univers et des lois qui le gouvernent, cette conférence illustrera par quelques exemples comment extraire de l’information cosmologique à partir des vides cosmiques, et explorera les contraintes attendues dans le cadre de la mission Euclid de l’Agence Spatiale Européenne, qui sera lancée à l’été 2023 pour une durée de six ans.

Stéphanie ESCOFFIER est cosmologiste. Ses travaux portent sur l’étude des grandes structures de l’Univers, en particulier les galaxies et les vides cosmiques, dans le but de comprendre la nature de l’énergie noire et de la matière noire dans l’univers. Elle est membre des grandes collaborations internationales comme le relevé spectroscopique de galaxies DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) ou la mission spatiale Euclid, dont elle est la coordinatrice Euclid-France. Lauréate du Prix La Recherche 2014, elle est l’auteur de nombreux articles scientifiques et donne régulièrement des conférences.

Durant toute la durée des Estivales de la Malepère, exposition des tableaux de Léo DE FAUCHER, visible au foyer municipal lors des conférences, ou sur RDV (06 08 90 34 44).

Chaque soir des Estivales également, les vignerons de l’AOP Malepère présenteront et feront déguster leurs produits à l’issue de la conférence..

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Place de l’Europe

Arzens 11290 Aude Occitanie



Conference of Stéphanie ESCOFFIER, research director at the CNRS, cosmologist at the Center of Particle Physics of Marseille (CPPM) and ambassador of » La Science taille XX elles » 2023. Within the framework of the Estivales de la Malepère (cycle of conferences, in Arzens, until June 18, 2023).

« The cosmic voids, cosmological probe with the future space mission Euclid

The mapping of the Universe has revealed large structures present in the Universe, clusters and superclusters of galaxies, as well as the presence of large empty regions. These cosmic voids, which fill most of the Universe, contain very little matter, and are therefore promising new tools to probe the origin of the acceleration of the expansion of the Universe and thus test the validity of Einstein?s General Relativity. After having reviewed our current understanding of the Universe and the laws that govern it, this conference will illustrate with some examples how to extract cosmological information from cosmic voids, and will explore the constraints expected in the framework of the Euclid mission of the European Space Agency, which will be launched in summer 2023 for a duration of six years.

Stéphanie ESCOFFIER is a cosmologist. Her work focuses on the study of the large structures of the Universe, in particular galaxies and cosmic voids, in order to understand the nature of dark energy and dark matter in the universe. She is a member of major international collaborations such as the DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) galaxy survey or the Euclid space mission, for which she is the Euclid-France coordinator. Laureate of the Prix La Recherche 2014, she is the author of numerous scientific articles and regularly gives conferences.

During all the duration of the Estivales de la Malepère, exhibition of Léo DE FAUCHER’s paintings, visible at the municipal foyer during the conferences, or by appointment (06 08 90 34 44).

Each evening of the Estivales, the winegrowers of the Malepère PDO will present and taste their products after the conference.

Conferencia de Stéphanie ESCOFFIER, directora de investigación en el CNRS, cosmóloga en el Centre de physique des particules de Marseille (CPPM) y embajadora de « La Science taille XX elles » 2023. En el marco de las Estivales de la Malepère (ciclo de conferencias, en Arzens, hasta el 18 de junio de 2023).

« Vacíos cósmicos, sondeo cosmológico con la futura misión espacial Euclides

La cartografía del Universo ha revelado las grandes estructuras presentes en él, los cúmulos y supercúmulos de galaxias, así como la presencia de grandes regiones vacías. Estos vacíos cósmicos, que llenan la mayor parte del Universo, contienen muy poca materia, por lo que constituyen nuevas y prometedoras herramientas para sondear el origen de la aceleración de la expansión del Universo y poner así a prueba la validez de la Relatividad General de Einstein. Tras repasar nuestra comprensión actual del Universo y de las leyes que lo rigen, esta charla ilustrará con algunos ejemplos cómo extraer información cosmológica de los vacíos cósmicos, y explorará las limitaciones previstas en el marco de la misión Euclid de la Agencia Espacial Europea, que se lanzará en el verano de 2023 con una duración de seis años.

Stéphanie ESCOFFIER es cosmóloga. Su trabajo se centra en el estudio de las grandes estructuras del Universo, en particular las galaxias y los vacíos cósmicos, con el objetivo de comprender la naturaleza de la energía oscura y la materia oscura en el universo. Es miembro de importantes colaboraciones internacionales, como el sondeo de galaxias DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) y la misión espacial Euclid, de la que es coordinadora Euclid-Francia. Ganadora del Prix La Recherche 2014, es autora de numerosos artículos científicos e imparte conferencias con regularidad.

A lo largo de los Estivales de la Malepère, exposición de pinturas de Léo DE FAUCHER, visible en el vestíbulo municipal durante las conferencias, o con cita previa (06 08 90 34 44).

Cada noche de los Estivales, los viticultores de la DOP Malepère presentarán y degustarán sus productos después de la conferencia.

Vortrag von Stéphanie ESCOFFIER, Forschungsdirektorin am CNRS, Kosmologin am Centre de physique des particules de Marseille (CPPM) und Botschafterin von « La Science taille XX elles » 2023. Im Rahmen der Estivales de la Malepère (Vortragsreihe, in Arzens, bis zum 18. Juni 2023).

« Die kosmischen Voids, eine kosmologische Sonde mit der zukünftigen Weltraummission Euclid »

Die Kartierung des Universums hat große Strukturen im Universum, die Galaxienhaufen und -superhaufen, sowie das Vorhandensein großer leerer Regionen enthüllt. Diese kosmischen Leerräume, die den größten Teil des Universums ausfüllen, enthalten nur sehr wenig Materie und sind daher vielversprechende neue Werkzeuge, um den Ursprung der beschleunigten Expansion des Universums zu erforschen und damit die Gültigkeit von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie zu testen. Nach einer Bestandsaufnahme unseres derzeitigen Verständnisses des Universums und der Gesetze, die es beherrschen, wird dieser Vortrag anhand einiger Beispiele veranschaulichen, wie man kosmologische Informationen aus kosmischen Voids extrahieren kann, und die erwarteten Belastungen im Rahmen der Euklid-Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA erkunden, die im Sommer 2023 für sechs Jahre gestartet werden soll.

Stéphanie ESCOFFIER ist Kosmologin. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der großen Strukturen des Universums, insbesondere Galaxien und kosmische Leerräume, um die Natur der dunklen Energie und der dunklen Materie im Universum zu verstehen. Sie ist Mitglied großer internationaler Kollaborationen wie der spektroskopischen Galaxienvermessung DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) oder der Euclid-Weltraummission, deren Koordinatorin Euclid-Frankreich sie ist. Sie ist Preisträgerin des Prix La Recherche 2014, Autorin zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und hält regelmäßig Vorträge.

Während der gesamten Dauer der Estivales de la Malepère werden Bilder von Léo DE FAUCHER ausgestellt, die während der Vorträge oder nach Vereinbarung (06 08 90 34 44) im Gemeindehaus zu sehen sind.

Ebenfalls an jedem Abend der Estivales werden die Winzer der AOP Malepère ihre Produkte vorstellen und im Anschluss an den Vortrag verkosten lassen.

Mise à jour le 2023-05-12 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme