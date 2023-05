ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – VADROUILLES AUX CONFINS DU MONDE Place de l’Europe, 9 juin 2023, Arzens.

Conférence d’Emilie OUSTRIC et Arnaud PEYTAVIN, alpinistes amateurs, sur le thème : « Hielos Fueguinos,

Vadrouilles aux confins du monde », dans le cadre des Estivales de la Malepère (cycle de conférences, à Arzens, jusqu’au 18 juin 2023).

Existe-t-il encore des endroits peu explorés dans notre monde et toujours délaissés par les Hommes ?

La Cordillère Darwin, cachée dans les terres australes, reste en cela un lieu mythique. Protégée des Hommes par son climat dantesque et ses formalités administratives frontalières, cette terre sauvage a toujours été un lieu d’inconnus et d’explorations. De Fitz Roy à Shipton, et plus récemment par le Groupe militaire de haute montagne (GMHM), le mythe d’une terre inaccessible est resté.

Dans ce contexte, rares sont les alpinistes amateurs et de courtes expériences qui s’engagent dans cette région sauvage. Glaciers infinis, sommets vierges, météo capricieuse, cartographie imprécise, isolement total… autant de défis qui promettent une aventure inoubliable et inédite. L’exploration au XXIème siècle n’est pas finie. Et en voici un bel exemple en récit et en images !

Enfants de la garrigue, rien ne prédestinait Emilie et Arnaud à une attirance pour les neiges éternelles. Passés par quelques formations du Club Alpin Français (CAF) et surtout du GAF-74 (Groupe d’alpinisme aéminin de Haute-Savoie), leur expérience alpine a démarré il y a 5 ans tout au plus. Amateurs de coins reculés, des onglées et des bambées en tout genre, les deux acolytes dédient tout leur temps libre et leurs crampons à leur passion des cîmes et des glaçons.

Durant toute la durée des Estivales de la Malepère, exposition des tableaux de Léo DE FAUCHER, visible au foyer municipal lors des conférences, ou sur RDV (06 08 90 34 44).

Chaque soir des Estivales également, les vignerons de l’AOP Malepère présenteront et feront déguster leurs produits à l’issue de la conférence..

2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 . .

Place de l’Europe

Arzens 11290 Aude Occitanie



