Conférence de Marie-Laure RUIZ-MAUGIS, historienne de l’art, diplômée des études supérieures de l’École du Louvre, enseignante dans les départements Arts et Culture d’ISAE-SUPAERO et de l’ENAC (Toulouse), productrice et présentatrice de « L’Oeuvre au clair » sur RCF, co-auteur, avec la réalisatrice Audrey Lasbleiz, de plusieurs documentaires pour France Télévisions, écrivaine, dans le cadre des estivales de la Malepère (cycle de conférences, à Arzens, jusqu’au 18 juin).

Engagé sur le front pendant la Première Guerre mondiale, Joë Bousquet est grièvement blessé lors du combat de Vailly, le 27 mai 1918, à l’âge de 21 ans. Atteint à la colonne vertébrale par une balle allemande, il perd l’usage de ses membres inférieurs.

S’il se déplace d’abord en chaise roulante, il décide par la suite de se cloîtrer dans sa chambre au premier étage du 53 rue de Verdun. C’est dans cette chambre qu’il reçoit en 1928 ou1929 la visite de Gala, épouse du poète Paul Éluard mais vient d’avoir un coup de foudre pour un jeune peintre espagnol qui commence à faire parler de lui, Salvador Dali. C’est elle qui suggère à Bousquet de décorer la chambre de peintres surréalistes..

Marie-Laure RUIZ-MAUGIS dédicacera ses ouvrages « Rembrandt et Bethsabée », Éditions Macenta, Paris, 2016, réimprimé en 2020 ; « La Nuit nous surprendra toujours », Éditions L’Harmatan, Paris, 2021.

Durant toute la durée des Estivales de la Malepère, exposition des tableaux de Léo DE FAUCHER, visible au foyer municipal lors des conférences, ou sur RDV (06 08 90 34 44).

Chaque soir des Estivales également, les vignerons de l’AOP Malepère présenteront et feront déguster leurs produits à l’issue de la conférence..

Conference by Marie-Laure RUIZ-MAUGIS, art historian, graduate of the École du Louvre, teacher in the Arts and Culture departments of ISAE-SUPAERO and ENAC (Toulouse), producer and presenter of « L?Oeuvre au clair » on RCF, co-author, with the director Audrey Lasbleiz, of several documentaries for France Télévisions, writer, within the framework of the estivales de la Malepère (cycle of conferences, in Arzens, until June 18).

Engaged on the front during the First World War, Joë Bousquet is seriously wounded during the fight of Vailly, on May 27, 1918, at the age of 21. Hit in the spine by a German bullet, he lost the use of his lower limbs.

He first moved around in a wheelchair, but later decided to confine himself to his room on the second floor of 53 rue de Verdun. It is in this room that he receives in 1928 or 1929 the visit of Gala, wife of the poet Paul Éluard but has just had a love at first sight for a young Spanish painter who begins to make speak about him, Salvador Dali. It is she who suggests to Bousquet to decorate the room with surrealist painters.

Marie-Laure RUIZ-MAUGIS will dedicate her books » Rembrandt et Bethsabée « , Éditions Macenta, Paris, 2016, reprinted in 2020 ; » La Nuit nous surprendra toujours « , Éditions L?Harmatan, Paris, 2021.

During the entire duration of the Estivales de la Malepère, an exhibition of Léo DE FAUCHER’s paintings, visible at the municipal foyer during the conferences, or by appointment (06 08 90 34 44).

Each evening of the Estivales, the winegrowers of the Malepère PDO will present and taste their products after the conference.

Conferencia de Marie-Laure RUIZ-MAUGIS, historiadora del arte, licenciada por la École du Louvre, profesora en los departamentos de Arte y Cultura de ISAE-SUPAERO y ENAC (Toulouse), productora y presentadora de « L?Oeuvre au clair » en RCF, coautora, con la directora Audrey Lasbleiz, de varios documentales para France Télévisions, guionista, en el marco de los estivales de la Malepère (ciclo de conferencias, en Arzens, hasta el 18 de junio).

Joë Bousquet participó en el frente durante la Primera Guerra Mundial y resultó gravemente herido durante la batalla de Vailly, el 27 de mayo de 1918, a la edad de 21 años. Herido en la columna vertebral por una bala alemana, perdió el uso de sus extremidades inferiores.

Aunque al principio utilizó una silla de ruedas, más tarde decidió recluirse en su habitación del primer piso del número 53 de la rue de Verdun. En 1928 o 1929, recibió la visita de Gala, esposa del poeta Paul Éluard, que se había enamorado a primera vista de un joven pintor español que empezaba a hacerse famoso, Salvador Dalí. Fue ella quien sugirió a Bousquet que decorara la habitación con pintores surrealistas.

Marie-Laure RUIZ-MAUGIS firmará sus libros « Rembrandt et Bethsabée », Éditions Macenta, París, 2016, reeditado en 2020; « La Nuit nous surprendra toujours », Éditions L’Harmatan, París, 2021.

A lo largo de las Estivales de la Malepère, exposición de pinturas de Léo DE FAUCHER, visible en el vestíbulo municipal durante las conferencias, o con cita previa (06 08 90 34 44).

Cada noche de los Estivales, los viticultores de la DOP Malepère presentarán y degustarán sus productos tras la conferencia.

Vortrag von Marie-Laure RUIZ-MAUGIS, Kunsthistorikerin, Absolventin der École du Louvre, Dozentin an den Abteilungen Kunst und Kultur der ISAE-SUPAERO und der ENAC (Toulouse), Produzentin und Moderatorin von « L’Oréal » (L’Oréal) und « L’Arts et Culture » (L’Oréal)Sie ist Schriftstellerin im Rahmen der Sommertage von Malepère (Vortragsreihe in Arzens, bis zum 18. Juni).

Joë Bousquet wurde im Ersten Weltkrieg an der Front eingesetzt und am 27. Mai 1918 im Alter von 21 Jahren in der Schlacht von Vailly schwer verwundet. Er wurde von einer deutschen Kugel an der Wirbelsäule getroffen und konnte seine unteren Gliedmaßen nicht mehr benutzen.

Zunächst war er auf einen Rollstuhl angewiesen, doch später beschloss er, sich in seinem Zimmer im ersten Stock der Rue de Verdun 53 einzuschließen. In diesem Zimmer wurde er 1928 oder 1929 von Gala besucht, der Frau des Dichters Paul Éluard, die sich gerade in den jungen spanischen Maler Salvador Dali verliebt hatte, der gerade von sich reden machte. Sie ist es, die Bousquet vorschlägt, das Zimmer mit surrealistischen Malern zu dekorieren…

Marie-Laure RUIZ-MAUGIS wird ihre Bücher « Rembrandt et Bethsabée », Éditions Macenta, Paris, 2016, Neuauflage 2020; « La Nuit nous surprendra toujours », Éditions L?Harmatan, Paris, 2021, signieren.

Während der gesamten Dauer der Estivales de la Malepère: Ausstellung der Bilder von Léo DE FAUCHER, zu sehen im Gemeindehaus während der Konferenzen oder nach Vereinbarung (06 08 90 34 44).

Ebenfalls an jedem Abend der Estivales werden die Winzer der AOP Malepère ihre Produkte vorstellen und im Anschluss an die Konferenz verkosten lassen.

