ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – LA RÉVOLUTION INFORMATIQUE DANS LES SCIENCES Place de l’Europe, 5 juin 2023, Arzens.

Conférence de Gérard BERRY, professeur émérite au Collège de France et Médaille d’or 2014 du CNRS (Centre national de recherche scientifique), dans le cadre des Estivales de la Malepère, cycle de conférences, à Arzens, du 5 au 18 juin 2023.

Depuis le début du 21e siècle, l’informatique a modifié en profondeur la plupart de nos activités, mais peut-être encore plus les sciences : le calcul algorithmique les imbibe maintenant presque toutes, de la physique à la linguistique en passant par la biologie et la médecine, traditionnellement peu mathématisées, et même par certains pans des mathématiques et des sciences sociales. L’informatisation de plus en plus poussée des instruments et la création de modèles exécutables couplant mathématiques et informatique permettent d’aborder efficacement de nombreux sujets sur lesquels les chercheurs étaient auparavant démunis, en particulier pour la compréhension et la simulation de phénomènes complexes. Cela change l’ordre de grandeur des investigations et applications des sciences. …

Gérard BERRY est l’auteur de « L’Hyperpuissance de l’informatique », paru aux éditions Odile Jacob en 2017, où il dirige une collection informatique, qu’il dédicacera à l’occasion de sa conférence.

Durant toute la durée des Estivales de la Malepère, exposition des tableaux de Léo DE FAUCHER, visible au foyer municipal lors des conférences, ou sur RDV (06 08 90 34 44).

Chaque soir des Estivales également, les vignerons de l’AOP Malepère présenteront et feront déguster leurs produits à l’issue de la conférence..

2023-06-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-05 . .

Place de l’Europe

Arzens 11290 Aude Occitanie



Lecture by Gérard BERRY, professor emeritus at the Collège de France and 2014 Gold Medalist of the CNRS (National Center for Scientific Research), as part of the Estivales de la Malepère, cycle of lectures, in Arzens, from June 5 to 18, 2023.

Since the beginning of the 21st century, computer science has profoundly modified most of our activities, but perhaps even more so the sciences: algorithmic computation now permeates almost all of them, from physics to linguistics, including biology and medicine, traditionally not very mathematical, and even some parts of mathematics and social sciences. The increasing computerization of instruments and the creation of executable models coupling mathematics and computer science allow to efficiently address many subjects on which researchers were previously deprived, in particular for the understanding and simulation of complex phenomena. This changes the order of magnitude of investigations and applications of science. …

Gérard BERRY is the author of « L’Hyperpuissance de l’informatique », published by Odile Jacob in 2017, where he directs a computer science collection, which he will dedicate during his lecture.

During all the duration of the Estivales de la Malepère, exhibition of Léo DE FAUCHER’s paintings, visible at the municipal foyer during the conferences, or by appointment (06 08 90 34 44).

Each evening of the Estivales, the winegrowers of the Malepère PDO will present and taste their products after the conference.

Conferencia de Gérard BERRY, profesor emérito del Collège de France y Medalla de Oro 2014 del CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica), en el marco de los Estivales de la Malepère, ciclo de conferencias, en Arzens, del 5 al 18 de junio de 2023.

Desde principios del siglo XXI, la informática ha modificado profundamente la mayoría de nuestras actividades, pero quizás aún más las ciencias: el cálculo algorítmico impregna ya casi todas ellas, desde la física a la lingüística, pasando por la biología y la medicina, tradicionalmente poco matemáticas, e incluso ciertas áreas de las matemáticas y las ciencias sociales. La creciente informatización de los instrumentos y la creación de modelos ejecutables que combinan matemáticas e informática permiten abordar eficazmente muchos temas que antes los investigadores no podían abordar, sobre todo en la comprensión y simulación de fenómenos complejos. Esto está cambiando el orden de magnitud de las investigaciones y aplicaciones científicas.

Gérard BERRY es autor de « L’Hyperpuissance de l’informatique », publicado por Odile Jacob en 2017, donde dirige una colección de informática, que dedicará durante su conferencia.

A lo largo de los Estivales de la Malepère, exposición de pinturas de Léo DE FAUCHER, visible en el vestíbulo municipal durante las conferencias, o con cita previa (06 08 90 34 44).

Cada noche de los Estivales, los viticultores de la DOP Malepère presentarán y degustarán sus productos tras la conferencia.

Vortrag von Gérard BERRY, emeritierter Professor am Collège de France und Goldmedaille 2014 des CNRS (Centre national de recherche scientifique), im Rahmen der Estivales de la Malepère, Vortragsreihe, in Arzens, vom 5. bis 18. Juni 2023.

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat die Informatik die meisten unserer Aktivitäten tiefgreifend verändert, aber vielleicht noch mehr die Wissenschaften: Das algorithmische Rechnen durchdringt mittlerweile fast alle, von der Physik über die traditionell wenig mathematisierte Biologie und Medizin bis hin zur Linguistik und sogar Teile der Mathematik und der Sozialwissenschaften. Durch die zunehmende Computerisierung der Instrumente und die Schaffung ausführbarer Modelle, die Mathematik und Informatik miteinander verbinden, können viele Themen, bei denen die Forscher früher hilflos waren, effizient angegangen werden, insbesondere wenn es um das Verständnis und die Simulation komplexer Phänomene geht. Dies verändert die Größenordnung der Untersuchungen und Anwendungen der Wissenschaften. …

Gérard BERRY ist der Autor von « L’Hyperpoissance de l’informatique », das 2017 im Verlag Odile Jacob erschienen ist, wo er eine Informatik-Reihe leitet, und das er anlässlich seines Vortrags signieren wird.

Während der gesamten Dauer der Estivales de la Malepère Ausstellung der Bilder von Léo DE FAUCHER, die im Gemeindehaus während der Vorträge oder nach Vereinbarung (06 08 90 34 44) zu sehen ist.

Ebenfalls an jedem Abend der Estivales werden die Winzer der AOP Malepère ihre Produkte vorstellen und im Anschluss an den Vortrag verkosten lassen.

Mise à jour le 2023-05-12 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme