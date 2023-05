Festival Le Moulin Du Son #2 Moulin du Roc’h, 4 août 2023 18:00, Arzano.

La Groovy Factory et Apes Musique sont heureux de vous convier au Festival Le Moulin du Son #2 pour une édition pas comme les autres ! 4 – 6 août 1

https://bit.ly/43nJPR6

Au programme : de la Trance musique de Bretagne et d’ailleurs, une scène Techno hétéroclite, un espace chill aux sonorités Dub, de la Chanson française aux sauces Folk, Rock et Jazz manouche, un marché d’artisans et de créateurs, ainsi qu’une programmation d’animations pour mettre en valeurs le précieux site classé Natura 2000 qui nous reçoit.

Et bien sûr… Du bon à boire et à manger local et artisanal ! Un camping aux petits oignons ! Une petite jauge pour se sentir comme à la maison !

3 temps, 3 ambiances, pour 1 évènement, qui nous rassemble ?☀️?

Moulin du Roc’h Moulin du Roc’h arzano Arzano 29300 Finistère