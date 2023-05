Découvrez Arzacq, bastide du Béarn, 7 juillet 2023, Arzacq-Arraziguet.

Arzacq-Arraziguet,Pyrénées-Atlantiques

Située autrefois en zone frontalière côté anglais, son marché avait une importance régionale et lui a valu son statut de bastide. Avec Gilbert, accompagnateur en bastide, découvrez la place de la République avec ses galeries couvertes avec piliers et arcades, place du Marcadieu, la Tour de Peich et son toit à bosse, l’église Saint-Pierre, de belles maisons béarnaises avec pierres apparentes… Sur réservation..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . EUR.

Located in the past in the English border zone, its market had a regional importance and earned it its status of bastide. With Gilbert, guide in the bastide, discover the place of the Republic with its covered galleries with pillars and arcades, the place of Marcadieu, the Tower of Peich and its humpbacked roof, the church of Saint-Pierre, beautiful Béarn houses with exposed stones… On reservation.

Antaño situada en la zona fronteriza del lado inglés, su mercado era de importancia regional y le valió su estatus de bastida. Con Gilbert, guía de la bastida, descubra la Place de la République con sus galerías cubiertas con pilares y arcadas, la Place du Marcadieu, la Tour de Peich y su tejado jorobado, la Iglesia de Saint-Pierre, hermosas casas bearnesas con cantería vista? Con reserva previa.

Früher lag sie im Grenzgebiet auf der englischen Seite, ihr Markt war von regionaler Bedeutung und brachte ihr den Status einer Bastide ein. Entdecken Sie mit Gilbert, einem Begleiter der Bastide, den Place de la République mit seinen überdachten Galerien mit Säulen und Arkaden, den Place du Marcadieu, den Tour de Peich mit seinem Buckeldach, die Kirche Saint-Pierre, schöne Häuser im Béarnaise-Stil mit sichtbaren Steinen? Auf Reservierung.

