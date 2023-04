Lecture « Les petites bêtes du jardin » Chemin de la bibliothèque, 20 avril 2023, Arzacq-Arraziguet.

Lectures pour les enfants.

Venez passer un bon moment en famille autour d’histoires d’animaux !

Petites histoires pour tous les âges lues par les bibliothécaires..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 . EUR.

Chemin de la bibliothèque

Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Readings for children.

Come and have a good time with your family around animal stories!

Short stories for all ages read by the librarians.

Lecturas para niños.

Ven a pasar un buen rato en familia en torno a historias de animales

Historias cortas para todas las edades leídas por los bibliotecarios.

Lesungen für Kinder.

Verbringen Sie eine schöne Zeit mit der Familie rund um Tiergeschichten!

Kleine Geschichten für alle Altersgruppen, vorgelesen von den Bibliothekarinnen.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Nord Béarn