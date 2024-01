ARY ABITTAN THEATRE MOLIERE SETE Sete, vendredi 29 mars 2024.

Après 2 ans d’absence sur scène, et plus de 15 millions d’entrées au cinéma Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu , Les Visiteurs 3 , Débarquement immédiat , Ary Abittan revient sur scène gonflé à bloc, pour nous présenter son nouveau spectacle L’authentique Comme le titre le laisse entendre, Ary Abittan va revenir sur les différentes parties de sa vie. Au programme de ce spectacle : sa vie de père avec trois filles, ses parents divorcés et sa vision du couple, mais aussi sa longue absence. Ary Abittan, nous propose une toute autre facette de ce que nous connaissons de lui, il se livre comme jamais auparavant dans ce spectacle entre fou rire, folie et émotion. Un nouveau spectacle où s’entremêlent du rire, de la folie, et une bonne dose d’émotion.

Tarif : 22.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:45

Réservez votre billet ici

THEATRE MOLIERE SETE AVENUE VICTOR HUGO 34200 Sete 34