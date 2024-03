ARY ABITTAN ESPACE BEAUMARCHAIS Maromme, samedi 16 novembre 2024.

Ary Abittan divorcé, papa de trois filles et fils de deux parents angoissés, revient pour de vrai sur scène où il évoque sans tabous sa vie quotidienne avec sa sensibilité. Il égrène ses souvenirs d’enfance et sa vision du couple avec son humour survolté et délirant.

Tarif : 41.50 – 41.50 euros.

Début : 2024-11-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE BEAUMARCHAIS 13 RUE DE LA REPUBLIQUE – 76150 Maromme 76