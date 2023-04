Jordi Pol. Entre la multitud (Jordi Pol. Parmi la foule) Arxiu photographique de Barcelone Barcelona Catégorie d’Évènement: Barcelona

Jordi Pol. Entre la multitud (Jordi Pol. Parmi la foule) Samedi 13 mai, 10h00, 23h30 Arxiu photographique de Barcelone entrée libre JORDI POL. PARMI LA FOULE

Dans la lignée de l’objectif consistant à donner de la visibilité et de la reconnaissance aux photographes qui exerçaient leur activité à partir de la fin des années 1960, les Archives photographiques de Barcelone présentent le photographe Jordi Pol (Barcelone, 1949) dans le cadre de l’exposition intitulée « Jordi Pol : Parmi la foule ». Bien qu’il ait vécu de la publicité, dès le début de sa carrière ce photographe autodidacte a développé une pratique documentaire qui est encore peu connue actuellement, malgré sa qualité.

Les photographies de l’exposition, dont certaines sont des tirages originaux de l’auteur, nous documentent sur la Barcelone d’avant la transformation survenue à compter de 1988, lorsque la ville fut proclamée ville olympique. Flâneur infatigable, Pol nous guide dans une Barcelone disparue qui demeure vivante dans la mémoire de nombreux Barcelonais. Arxiu photographique de Barcelone Pl. Pons i Clerch, 2, 2n, Barcelona, Cataluña, Espagne Barcelona 08003 Ciutat Vella Barcelona Catalunya +34 93 256 34 20 http://www.bcn.cat/arxiu/fotografic Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T10:30:00+02:00

2023-05-13T23:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Jordi Pol.AFB

Arxiu photographique de Barcelone Adresse Pl. Pons i Clerch, 2, 2n, Barcelona, Cataluña, Espagne

