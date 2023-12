FESTIVAL CAMÉRAS REBELLES : Femmes d’Argentine ARVOR, 11 janvier 2024, .

FESTIVAL CAMÉRAS REBELLES : Femmes d’Argentine Jeudi 11 janvier 2024, 20h15, 22h30 ARVOR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T20:15:00+01:00 – 2024-01-11T22:15:00+01:00

Fin : 2024-01-11T22:30:00+01:00 – 2024-01-12T00:30:00+01:00

Tarif plein 6 € ou carte abonnement, carte sortir

FEMMES D’ARGENTINE

Film documentaire argentin de Juan Solanas (2019) / 1h22

En 2018, alors que l’avortement est toujours interdit en Argentine et qu’une femme meurt chaque semaine des suites d’un avortement clandestin, le moment est historique. Pendant huit semaines, le projet de sa légalisation est âprement discuté au Sénat, mais aussi dans la rue où des dizaines de milliers de femmes manifestent pour défendre ce droit fondamental. Une vague verte inonde la rue pour dénoncer le patriarcat. Les chants et les batucadas vont faire naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement face aux mouvements antichoix et trace le chemin féministe de l’Amérique du Sud.

Intervenante :

Véronique Séhier, ex-présidente du Planning Familial, rapporteure de l’étude du CESE Droits sexuels et reproductifs, entre menaces et progrès, 2019, Ex-membre du Haut Conseil à l’égalité.

ARVOR 29 RUE D’ANTRAIN Rennes

ARVOR FEMMES D’ARGENTINE