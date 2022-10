Libellule, une cabane pastorale nomade Arvieux Arvieux Catégories d’évènement: Arvieux

Hautes-Alpes

Libellule, une cabane pastorale nomade Arvieux, 15 octobre 2022, Arvieux. Libellule, une cabane pastorale nomade Samedi 15 octobre, 10h00 Arvieux

Places limitées

Journées nationales de l’architecture Arvieux Arvieux 05 Arvieux 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Imaginée par le designer Yannick Le Guiner, cette structure compacte utilise des matériaux légers mais aussi le mélèze ou le pin cembro. L’occasion de par ler de pastoralisme …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T11:00:00+02:00 Xavier Bletterie

