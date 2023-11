Ciné-Lévézou (deux séances) Arvieu, 9 décembre 2023, Arvieu.

Arvieu,Aveyron

15h (Salle des Tilleuls) Film d’ animation « L’hiver d’Edmond et Lucy » (dès 3 ans), un film de Noël qui sensibilise à la nature, et 20h45: « Second Tour » d’ Albert Dupontel. Un film jubilatoire et poétique. 5€/ séance..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 5 EUR.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie



3pm (Salle des Tilleuls) Animated film « L’hiver d’Edmond et Lucy » (from 3 years), a Christmas film that raises awareness of nature, and 8:45pm: « Second Tour » by Albert Dupontel. A jubilant, poetic film. 5?/session.

15.00 h (Salle des Tilleuls) Película de animación « L’hiver d’Edmond et Lucy » (a partir de 3 años), una película navideña que sensibiliza sobre la naturaleza, y 20.45 h: « Second Tour » de Albert Dupontel. Una película jubilosa y poética. 5 por proyección.

15 Uhr (Salle des Tilleuls) Animationsfilm « L’hiver d’ Edmond et Lucy » (ab 3 Jahren), ein Weihnachtsfilm, der für die Natur sensibilisiert, und 20.45 Uhr: « Second Tour » von Albert Dupontel. Ein jubilierender und poetischer Film. 5.

Mise à jour le 2023-11-15 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU