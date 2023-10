Les Hivernales « Même l’hiver, c’est l’été! » Arvieu, 3 novembre 2023, Arvieu.

Arvieu,Aveyron

Salle R Almès. Vendredi 20h REPAS Soupe au fromage, et CONCOURS de belote et tarot. Samedi 20h restauration (12€) et CONCERTS (3€ après 22h):. Parce qu’à Arvieu même l’hiver c’est l’été ! On vous attend nombreux..

2023-11-03 fin : 2023-11-04 . 3 EUR.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie



Salle R Almès. Friday 8pm MEAL Cheese soup, and belote and tarot COMPETITION. Saturday 8pm catering (12?) and CONCERTS (3? after 10pm):. Because in Arvieu, even winter is summer! We look forward to seeing you.

Sala R Almès. Viernes 20h Cena de queso y concursos de belote y tarot. Sábado 20h Catering (12h) y CONCIERTOS (15h después de las 22h):. ¡Porque incluso en invierno es verano en Arvieu! Le esperamos.

Saal R Almès. Freitag 20 Uhr: Essen mit Käsesuppe, Belote- und Tarot-Wettbewerbe. Samstag 20 Uhr Essen (12?) und KONZERTE (3? nach 22 Uhr):. Denn in Arvieu ist auch im Winter Sommer! Wir erwarten Sie zahlreich.

