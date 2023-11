SOIREE « CLUEDO GEANT à Montfranc » Arvieu, 30 octobre 2023, Arvieu.

Arvieu,Aveyron

19h au Château. Scénario inspiré de l’histoire de Montfranc Léonard Bonnefous a été tué, venez à plusieurs ou en équipe, interroger les suspects et résoudre l’enquête. Événement gratuit et tout public. Inscription: 07 85 57 42 30..

2023-10-30 fin : 2023-11-01 . EUR.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie



7pm at the Château. Scenario inspired by the Montfranc story Léonard Bonnefous has been murdered. Come together or as a team, question the suspects and solve the investigation. Free event for all. Registration: 07 85 57 42 30.

19 h en el castillo. Escenario inspirado en la historia de Montfranc Léonard Bonnefous ha sido asesinado. Acompáñenos, en grupo o en equipo, para interrogar a los sospechosos y resolver la investigación. El acto es gratuito y está abierto a todos. Inscripción: 07 85 57 42 30.

19 Uhr im Schloss. Szenario inspiriert von der Geschichte Montfrancs Léonard Bonnefous wurde ermordet. Kommen Sie zu mehreren oder im Team, befragen Sie die Verdächtigen und lösen Sie den Fall. Die Veranstaltung ist kostenlos und für jedermann zugänglich. Anmeldung: 07 85 57 42 30.

