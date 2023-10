SOIRÉE Théâtre « Pont de Viaur » Arvieu, 27 octobre 2023, Arvieu.

Arvieu,Aveyron

20h30 Salle des Tilleuls: SOIRÉE THÉÂTRE avec « Pont de Viaur »: découvrez une page de l’histoire locale… Pièce écrite par Jean-Louis Courtial et tirée de faits réels. 10€ (5€ moins de 18 ans). Réservation obligatoire 05 65 46 06 06..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie



8:30pm Salle des Tilleuls: THEATER EVENING with « Pont de Viaur »: discover a page of local history… Play written by Jean-Louis Courtial and based on real events. 10? (5? under 18). Booking essential 05 65 46 06 06.

20.30 h Salle des Tilleuls: NOCHE DE TEATRO con « Pont de Viaur »: descubra una página de la historia local… Escrita por Jean-Louis Courtial y basada en hechos reales. 10 ¤ (5 ¤ para menores de 18 años). Imprescindible reservar 05 65 46 06 06.

20.30 Uhr Salle des Tilleuls: THEATERABEND mit « Pont de Viaur »: Entdecken Sie eine Seite der lokalen Geschichte… Das Stück wurde von Jean-Louis Courtial geschrieben und beruht auf wahren Begebenheiten. 10 (5 unter 18 Jahren). Reservierung erforderlich (05 65 46 06 06).

Mise à jour le 2023-10-12 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU