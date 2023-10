FESTIVAL D’AUTOMNE 2023 « ESCAPE GAME » Arvieu, 27 octobre 2023, Arvieu.

Arvieu,Aveyron

13h30 (Le Cantou) « Le manuscrit perdu » proposé par Les Patriminots. Dès 8 ans. Gratuit..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

1:30pm (Le Cantou) « Le manuscrit perdu » (The lost manuscript) by Les Patriminots. Ages 8 and up. Free admission.

13.30 h (Le Cantou) « Le manuscrit perdu » (El manuscrito perdido) de Les Patriminots. A partir de 8 años. Entrada gratuita.

13.30 Uhr (Le Cantou) « Das verlorene Manuskript », angeboten von Les Patriminots. Ab 8 Jahren. Kostenlos.

