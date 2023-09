« Rendez vous des P’tits Loups » Spécial Spectacle! Arvieu, 25 octobre 2023, Arvieu.

Arvieu,Aveyron

10h30 Accompagnés de vos parents, grands parents, nounous, venez (dès la naissance)

écouter des histoires et comptines! « Petites sorcières et Jolies fées » seront à l’honneur… Gratuit. Informations 05 65 46 06 06..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie



10:30 Come along with your parents, grandparents or nannies (from birth)

to listen to stories and nursery rhymes! « Little Witches and Pretty Fairies » will be in the spotlight… Free admission. Information 05 65 46 06 06.

10:30 Ven con tus padres, abuelos o niñeras (desde el nacimiento)

¡y escucha cuentos y canciones infantiles! « Pequeñas brujas y bonitas hadas » serán las protagonistas… Entrada gratuita. Información 05 65 46 06 06.

10.30 Uhr Kommen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern oder Nannys (ab der Geburt)

und hören sich Geschichten und Reime an! « Kleine Hexen und hübsche Feen » stehen im Mittelpunkt… Kostenlos. Informationen: 05 65 46 06 06.

Mise à jour le 2023-09-27 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU