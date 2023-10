JEUX DE SOCIETE Arvieu, 21 octobre 2023, Arvieu.

Arvieu,Aveyron

JOUEZ avec un choix varié de jeux « classiques » à « plus originaux », accompagnée par Manon. Dès 5 ans. GRATUIT..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie



PLAY with a varied selection of « classic » to « more original » games, accompanied by Manon. Ages 5 and up. FREE.

JUEGA con una variada selección de juegos « clásicos » a « más originales », acompañado por Manon. A partir de 5 años. GRATUITO.

SPIELEN Sie mit einer vielfältigen Auswahl an « klassischen » bis « originelleren » Spielen, begleitet von Manon. Ab 5 Jahren. KOSTENLOS.

Mise à jour le 2023-09-15 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU