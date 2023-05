Stage « Cercle de femmes », 4 juin 2023, Arvieu.

9h30 -18h (salle des Tilleuls) «Accueuillir la mère divine en Soi »: prendre soin de soin de soi et de ses projets. Pour les femmes dès 18 ans. Clé de CielSol 06 85 07 47 37.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . 80 EUR.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie



9:30am – 6pm (salle des Tilleuls) « Welcoming the Divine Mother within »: taking care of yourself and your projects. For women from 18 years old. Clé de CielSol 06 85 07 47 37

9h30 – 18h00 (salle des Tilleuls) « Acoger a la Madre Divina interior »: cuidar de sí misma y de sus proyectos. Para mujeres a partir de 18 años. Clé de CielSol 06 85 07 47 37

9.30-18.00 Uhr (Salle des Tilleuls) « Die göttliche Mutter in sich begrüßen »: Sich um sich selbst und seine Projekte kümmern. Für Frauen ab 18 Jahren. Clé de CielSol 06 85 07 47 37

Mise à jour le 2023-05-03 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU