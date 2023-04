RANDONNEE pédestre et équestre (journée nationale de la randonnée équestre), 21 mai 2023, Arvieu.

Départ libre de 8h à 9h30 au restaurant de la Calmette: 25km à cheval, 9 et 18km à pieds. Déjeuner possible sur place avant départ. Réservation ( déjeuner, repas et randonnées): 07 69 27 54 11..

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 . 16 EUR.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie



Free departure from 8am to 9:30am at the restaurant of La Calmette: 25km on horseback, 9 and 18km on foot. Lunch possible on site before departure. Reservation (lunch, meal and hikes): 07 69 27 54 11.

Salida libre de 8:00 a 9:30 en el restaurante de La Calmette: 25 km a caballo, 9 y 18 km a pie. Posibilidad de almuerzo in situ antes de la salida. Reserva (almuerzo, comida y caminatas): 07 69 27 54 11.

Freie Abfahrt von 8:00 bis 9:30 Uhr am Restaurant de la Calmette: 25 km zu Pferd, 9 und 18 km zu Fuß. Mittagessen vor Ort vor der Abreise möglich. Reservierung (Mittagessen, Mahlzeiten und Wanderungen): 07 69 27 54 11.

