« Rendez vous des P’tits Loups » Arvieu, vendredi 1 mars 2024.

« Rendez vous des P’tits Loups » Arvieu Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-04-30

10h30 Accompagnés de vos parents, grands parents, nounous, venez écouter des histoires! Marottes et marionnettes: « Jolies histoires d’amour et d’amitié ». Tapis de lecture. Gratuit. Informations 05 65 46 06 06.

Deux séances à venir le mercredi à 10h30 (Une en mars et une en avril).

Renseignez-vous! 05 65 46 06 06.

Mise à disposition par la Médiathèque départementale d’Aveyron.

EUR.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie cantou.arvieu@gmail.com



L’événement « Rendez vous des P’tits Loups » Arvieu a été mis à jour le 2024-01-04 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU