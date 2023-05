Fêtes locales, 3 juin 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Grande fête foraine.

9 h : Réveil Arudyen animé par la banda « Los Aigassuts ».

Passe rue déguisé des membres du comité avec distribution du punch.

14 h : Concours de pétanque organisé avec le Club de Pétanque d’Arudy (inscription sur place) – Buvette sur place.

22h-4h : Bal animé par le Podium « Aligator ».

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Big funfair.

9 a.m.: Arudyen wake-up call by the « Los Aigassuts » banda.

Committee members pass through the streets in disguise, with punch distributed.

2 p.m.: Petanque competition organized with the Club de Pétanque d’Arudy (registration on site) – refreshments available.

10 p.m.-4 a.m.: Ball hosted by Podium « Aligator »

Gran parque de atracciones.

9 h: Despertá de Arudyen a cargo de la banda « Los Aigassuts ».

Los miembros de la comisión recorren las calles disfrazados y se reparte ponche.

14 h: Competición de petanca organizada con el Club de Petanca de Arudy (inscripción in situ) – Bar de refrescos in situ.

22.00 h – 4.00 h: Baile amenizado por el Podium « Aligator »

Großer Jahrmarkt.

9 Uhr: Arudyen-Weckruf, musikalisch umrahmt von der Banda « Los Aigassuts ».

Verkleidete Straßenpassage der Mitglieder des Komitees mit Verteilung von Punsch.

14 h: Petanque-Wettbewerb, organisiert mit dem Club de Pétanque d’Arudy (Anmeldung vor Ort) – Getränke vor Ort.

22h-4h: Ball, der vom Podium « Aligator » moderiert wird

