Concert Musique de Films par le Choeur Aimer Chanter et l’Harmonie Paloise 15 rue Baulong, 21 mai 2023, Arudy.

Stéphanie Salvo et Guy Brunschwig, tous deux professeurs au Conservatoire de musique de Pau, mettent sur pied un grand moment musical sur des thèmes ultra-connus, tels que les musiques de Titanic, West side story, Christophe Colomb, Mission … ou bien Shrek, Joyeux Noël, etc … En intermède, l’orchestre interprètera des medley de musiques de John Williams ou Ennio Morricone.

Un frisson de plaisir à ne pas manquer.

Renseignements et réservation au 0630024215..

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 . EUR.

15 rue Baulong Salle Espalungue

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Stéphanie Salvo and Guy Brunschwig, both professors at the Conservatoire de musique de Pau, are putting together a great musical moment on ultra-famous themes, such as the music of Titanic, West side story, Christopher Columbus, Mission? or Shrek, Merry Christmas, etc? As an interlude, the orchestra will perform medleys of music by John Williams or Ennio Morricone.

A thrill of pleasure not to be missed.

Information and reservation at 0630024215.

Stéphanie Salvo y Guy Brunschwig, ambos profesores del Conservatoire de musique de Pau, preparan un gran momento musical sobre temas ultrafamosos, como la música de Titanic, West side story, Cristóbal Colón, Misión… o Shrek, Feliz Navidad.. Como interludio, la orquesta interpretará medleys de música de John Williams o Ennio Morricone.

Un placer que no debe perderse.

Información y reservas en el 0630024215.

Stéphanie Salvo und Guy Brunschwig, beide Lehrer am Musikkonservatorium von Pau, stellen einen großen musikalischen Moment mit ultra-bekannten Themen auf die Beine, wie die Musik aus Titanic, West side story, Christoph Kolumbus, Mission? oder Shrek, Merry Christmas, usw.? Als Intermezzo wird das Orchester Medleys mit Musik von John Williams oder Ennio Morricone spielen.

Ein Schauer der Freude, den Sie nicht verpassen sollten.

Informationen und Reservierungen unter 0630024215.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées