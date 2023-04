Exposition « Symphonies intérieures » Médiathèque, 28 avril 2023, Arudy.

Vers ce qui nous échappe, là ou les mots, la pensée ne peuvent plus rien à part l’acte de créer. S’avancer vers la toile ou le bois avec juste le sentiment d’être prête à laisser cette énergie agir et mettre en forme, en mouvements, en couleurs..

2023-04-28 à ; fin : 2023-06-08 . .

Médiathèque

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Towards what escapes us, where words and thought can no longer do anything except the act of creating. To move towards the canvas or the wood with just the feeling of being ready to let this energy act and put in form, in movements, in colors.

Hacia lo que se nos escapa, allí donde las palabras y el pensamiento ya no pueden más que el acto de crear. Avanzar hacia el lienzo o la madera con la sola sensación de estar dispuesto a dejar que esta energía actúe y se plasme en forma, en movimiento, en colores.

In Richtung dessen, was uns entgeht, wo Worte und Gedanken nichts mehr ausrichten können, außer dem Akt des Erschaffens. Auf die Leinwand oder das Holz zugehen mit dem Gefühl, bereit zu sein, diese Energie wirken zu lassen und sie in Form, Bewegung und Farben zu bringen.

