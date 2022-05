Arudy et la colline Saint-Michel Arudy Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques

Arudy et la colline Saint-Michel Arudy, 21 juillet 2022, Arudy. Arudy et la colline Saint-Michel Place de l’Hôtel de ville Mairie Arudy

2022-07-21 – 2022-07-21 Place de l’Hôtel de ville Mairie

Arudy Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 histoire de la colline Saint-Michel et visite, découverte du patrimoine arudyien Visite labellisée Pays d’Art et d’Histoire Sur inscription Places limitées histoire de la colline Saint-Michel et visite, découverte du patrimoine arudyien Visite labellisée Pays d’Art et d’Histoire Sur inscription Places limitées +33 6 37 64 93 84 histoire de la colline Saint-Michel et visite, découverte du patrimoine arudyien Visite labellisée Pays d’Art et d’Histoire Sur inscription Places limitées Place de l’Hôtel de ville Mairie Arudy

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: Arudy, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arudy Adresse Place de l'Hôtel de ville Mairie Ville Arudy lieuville Place de l'Hôtel de ville Mairie Arudy Departement Pyrénées-Atlantiques

Arudy Arudy Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arudy/

Arudy et la colline Saint-Michel Arudy 2022-07-21 was last modified: by Arudy et la colline Saint-Michel Arudy Arudy 21 juillet 2022 Arudy Pyrénées-Atlantiques

Arudy Pyrénées-Atlantiques