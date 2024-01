Cinéma Arudy Moi Capitaine VOSTF – Ciné-débat Cinéma Saint Michel Arudy, vendredi 9 février 2024.

Cinéma Arudy Moi Capitaine VOSTF – Ciné-débat Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Durée 2h04. VOSTF

Genre Drame

Réalisé par Matteo Garrone

Avec Seydou Sarr, Moustapha Fall, Bamar Kane

Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité.

Après la projection, l’animation de l’espace vie sociale du « Cocotiers » propose un débat information sur le devenir des adolescents qui arrivent en Europe comme les héros du film. Débat animé par Cimade qui accompagne les mineurs isolés mis à la rue, et Humanité Solidaire (familles bénévoles) qui les héberge et les assistent au quotidien. Dans les jours à venir, le Cocotiers et la Cimade organiseront une Expo salle Carnot intitulée « La fabrique des sans Papiers »

Durée 2h04. VOSTF

Genre Drame

Réalisé par Matteo Garrone

Avec Seydou Sarr, Moustapha Fall, Bamar Kane

Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité.

Après la projection, l’animation de l’espace vie sociale du « Cocotiers » propose un débat information sur le devenir des adolescents qui arrivent en Europe comme les héros du film. Débat animé par Cimade qui accompagne les mineurs isolés mis à la rue, et Humanité Solidaire (familles bénévoles) qui les héberge et les assistent au quotidien. Dans les jours à venir, le Cocotiers et la Cimade organiseront une Expo salle Carnot intitulée « La fabrique des sans Papiers »

.

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr



L’événement Cinéma Arudy Moi Capitaine VOSTF – Ciné-débat Arudy a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées