Rencontre avec… Olivier Rolin Place de l’Hôtel de Ville Arudy, jeudi 1 février 2024.

Rencontre avec… Olivier Rolin Place de l’Hôtel de Ville Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2024-02-01 18:30:00

Rendez-vous avec Olivier Rolin jeudi 1er février prochain à 18 h 30 à la médiathèque d’Arudy pour une rencontre autour de son dernier livre » Jusqu’à ce que la mort s’en suive », Éditions Gallimard .

Où l’on suivra le destin de deux révolutionnaires, de 1848, l’ouvrier Barthélemy, et l’officier de marine Cournet, de Paris jusqu’à Londres, de Victor Hugo jusqu’à Karl Marx, de la barricade jusqu’au duel.

Allons flâner et nous promener avec Olivier Rolin, entre présent et passé, littérature et histoire…vous verrez, ce sera bien !

Rencontre organisée par La curieuse librairie dans le cadre de la programmation culturelle « L’Entracte »

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque d’Arudy

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



